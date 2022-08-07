Будьте в Плюсе

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступником из-за шагов на Украине

Президент США Джо Байден продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, заявил в интервью CNN
 британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
РИА Новости
В настоящее время Уотерс проводит турне под названием This Is Not A Drill.
Известия
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности.
РИА Новости
Российская спецоперация стала ответом на продвижение Блока вплотную к границам России.
News.ru

Подробнее о событии

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступником
РЕН ТВ03:59
Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступником из-за шагов на Украине
РИА Новости02:53
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Байдена военным преступником
Pravda.Ru03:42
Лидер Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступником
News.ru03:37
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Джо Байдена военным преступником
Газета.Ru03:27
Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена преступником
RT на русском03:43
Лидер Pink Floyd вступился за Россию и призвал Зеленского сдаться
URA.Ru02:51

Интересное

Минобороны России показало захваченное на Украине оружие из Британии, США, Швеции и Польши

Министерство обороны опубликовало видео с очередной партией трофейного западного оружия, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении.
РИА Новости02:57

На Кубани выявили 520 заболевших коронавирусом

По информации министерства здравоохранения Кубани, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится один пациент.
Администрация Краснодарского края04:29

Junge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу президенту России Владимиру Путину

Экономическая война, развязанная Западом против России, дала обратный эффект, заявил бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.
РИА Новости04:21

Игравшие влюбленных в «Девчатах» Рыбников и Румянцева в жизни ненавидели друг друга

Надежда Румянцева и Николай Рыбников вместе играли в фильме «Девчата», где умело изобразили влюбленную пару.
Актуальные Новости05:09

Baza: в возможном отравлении Владимира Сальдо подозревали повара и горничную

В возможном отравлении главы администрации Херсонской области подозревали горничную и повара.
Газета.Ru05:12

РБК: Минтруд разработает стратегии действий в интересах женщин до 2030 года

Российский Минтруд приступил к проектировке национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года.
Lenta.ru04:47

Repubblica утверждает, что Чубайса выписали из больницы на Сардинии

Бывший спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс, госпитализированный в Mater Olbia на острове Сардиния, выписан.
ТАСС03:54

Causeur: соотношение сил на Украине оказалось почти равным, но ВС РФ одерживают победу

Французский журналист Мерьядек Рафрей рассказал, что сейчас численность Вооруженных сил Украины составляет 240 тысяч силовиков.
Военное дело01:03

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к веб-сайту Patreon

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице веб-сайта для распространения творческих произведений Patreon, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.
РИА Новости05:09