РИА НовостиОснователь Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступником из-за шагов на УкраинеПрезидент США Джо Байден продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, заявил в интервью CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.РИА НовостиВ настоящее время Уотерс проводит турне под названием This Is Not A Drill.ИзвестияВ конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности.РИА НовостиРоссийская спецоперация стала ответом на продвижение Блока вплотную к границам России.News.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruИноСМИТК ЗвездаREGNUMЯмал-МедиаЦарьградМолваАбзацRuposters.ruПолитика СегодняПятый каналPravda.RuВечерняя МоскваТелеканал 360°Новостной фронтПолитРоссияГазета.RuРЕН ТВИзвестияКурьер. Среда. БердскРоссийская газетаНТВRT на русскомПодробнее о событииОснователь Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступникомРЕН ТВ03:59Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступником из-за шагов на УкраинеРИА Новости02:53Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Байдена военным преступникомPravda.Ru03:42Лидер Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступникомNews.ru03:37Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Джо Байдена военным преступникомГазета.Ru03:27Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена преступникомRT на русском03:43Лидер Pink Floyd вступился за Россию и призвал Зеленского сдатьсяURA.Ru02:51Показать ещёОценить2,2KПоделиться