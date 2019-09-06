Происшествия
Вести.RuОснователь «Рольфа» тоже заочно арестован
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Следствие ходатайствует о заочном аресте основателя автодилерской компании "Рольф" Сергея Петрова, в отношении которого было ранее возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Ходатайство поступило в суд, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.Интерфакс04:40
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:31, Вашингтон
Политика
В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме
Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском вчера в 07:36
Футбол
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Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Зеленский обновил состав СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны, советующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.
РИА Новости 09:33
Политика
Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой
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Известия 12:15
Политика
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Вести.Ru 11:29
Общество
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Российская газета 07:19
Происшествия
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Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Коммерсантъ 05:58
Политика
В Минэкономразвития ответили на критику Мутко
Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.
Мойка78 вчера в 20:31
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Общество
Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами
Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.
Известия 00:55
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Кино
Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»
Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Музыка
Ушел из жизни солист ВИА «Пламя» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный вокалист Юрий Петерсон.
Территория новостей 00:02
Экономика
Альфа-банк начал анализ Полюса и Polymetal с рекомендацией «выше рынка» для бумаг компаний
Прогнозная стоимость бумаг "Полюса", установленная экспертами, составляет $66,5 за штуку, Polymetal - 14,3 фунта стерлингов за штуку.
Финмаркет вчера в 10:41
Происшествия
В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины
RT на русском 08:04
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино
В столице открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино, сообщает сайт «Москва 24».
RT на русском 11:41
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01