Следствие ходатайствует о заочном аресте основателя автодилерской компании "Рольф" Сергея Петрова, в отношении которого было ранее возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Ходатайство поступило в суд, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

с чего всё началось

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.

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