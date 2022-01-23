В последнюю неделю рынки рухнули больше всего с начала пандемии коорнавируса, а акции технологических компаний приняли на себя основной удар на фоне шатких доходов компаний и перспектив повышения процентных ставок в США.
Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", заявил, что британское ведомство "подставили" и, по его мнению, некто, кто был "неглубоко в теме", передал документы, на которых и строятся обвинения Лондона.
Под налог могут попасть любые вклады, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. руб. Как пишет РБК, это произошло из-за удвоения за год ключевой ставки Центрального банка России (ЦБ) и о роста банковских ставок.
Как сообщалось, на прошлой неделе ежедневно в школы Корсакова и Южно-Сахалинска поступали сообщения о "минировании" зданий, учащихся и педагогов Южно-Сахалинска эвакуировать не потребовалось, так как из-за снегоочистки областного центра после метели учебный процесс проходил в дистанционном режиме.