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Основатель Tesla Маск и владелец Amazon Безос потеряли рекордные суммы из-за падения акций

Богатейшие люди мира — основатель Tesla Илон Маск и владелец Amazon Джефф Безос — за неделю потеряли рекордные суммы из-за падения акций технологических компаний, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru
В последнюю неделю рынки рухнули больше всего с начала пандемии коорнавируса, а акции технологических компаний приняли на себя основной удар на фоне шатких доходов компаний и перспектив повышения процентных ставок в США.
Lenta.ru
Чанпэн Чжао из Binance потерял $17,7 млрд, а состояние Марка Цукерберга сократилось на $10,4 млрд.
РБК Инвестиции
Например, стоимость биткойна упала на 16,8%, до самой низкой отметки за последние полгода.
Коммерсантъ

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