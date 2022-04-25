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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за $44 млрд

Американский бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск заключил окончательное соглашение о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд, говорится в сообщении
 компании.
РБК
После завершения сделки соцсеть станет частной компанией, говорится в пресс-релизе.
RTVI
В начале апреля Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter.
BFM.ru
О готовности выкупить все обращающиеся на рынке акции компании по цене $54,2 за бумагу, чтобы сделать Twitter платформой, «которая будет соблюдать принципы свободы слова по всему миру», Маск объявил 14 апреля.
Росбалт
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