Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн т СПГ в год.

с чего всё началось

СПГ-проект в Якутии на $10 млрд Авдолян, который вместе с Сергеем Адоньевым основал телекоммуникационного оператора Yota, в сентябре 2019 года получил контроль над крупнейшей газодобывающей компанией республики — Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК), скупив ее долги.

Основатель Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект

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