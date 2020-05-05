Экономика
РБКОснователь Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект
СПГ-проект в Якутии на $10 млрд Авдолян, который вместе с Сергеем Адоньевым основал телекоммуникационного оператора Yota, в сентябре 2019 года получил контроль над крупнейшей газодобывающей компанией республики — Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК), скупив ее долги.
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с чего всё началось
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн т СПГ в год.РБКвчера в 05:12
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Общество
В России выявили 10559 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 10559 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Lenta.ru 03:36
Политика
Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»
Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
Здоровье
В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса
Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:57
Общество
Учебный год в школах Приморья может быть завершен досрочно
Министерство образования Приморского края утвердило рекомендации по окончанию учебного года в школах и дало разъяснения по выставлению итоговых оценок учащимся разных классов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Владивосток-Новости 02:58
Шоу-бизнес
Звезд шоу-бизнеса возмутил скандал вокруг сына Рудковской и Плющенко
Звездную пару поддерживает все большее количество знаменитостей. Скандал вокруг сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко не утихает.
Popcornnews.ru 03:41
Религия
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Общество
Министр просвещения: «В России в 2020 году могут отменить ОГЭ»
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают учащиеся 9 классов, могут отменить из-за коронавирусной инфекции.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 20:10
Музыка
Скончался автор хитов «Ласкового мая»
РЕН ТВ 04 мая в 05:50
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы 04 мая в 19:04
Общество
В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице провели 1 млн тестов на коронавирус.
Газета.Ru 01:50
Политика
Forbes рассказало про двойное назначение санкций США против России
«Одно дело, если США настроены на здоровую конкуренцию в Европе, другое – если они используют экономические санкции как оружие», — рассказал Кен Сильверстейн.
ПолитРоссия 04 мая в 13:45
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Гаджеты
В интернете опубликованы «живые» фото смартфона LG Velvet
В интернете опубликованы «живые» фото, показывающие дизайн смартфона LG Velvet. Официальный дебют устройства ожидается 7 мая.
Дни24 вчера в 02:53
Общество
Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом
По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:51
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
Здоровье
В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре
Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 13:55
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
Политика
Глава Нижнего Новгорода досрочно уходит в отставку
Вопрос об отставке будет официально рассмотрен 6 мая на заседании городской думы. Панов занимает пост мэра с января 2018 года.
Газета.Ru вчера в 09:41
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Общество
В Москве начнут отключать отопление
Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Вести Подмосковья 02:19
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия вчера в 01:00
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Экономика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20