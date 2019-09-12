Экономика
РБКОснователь Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Как стало известно РБК, «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
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Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.РБК00:00
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
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