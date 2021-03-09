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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Основатель Zoom раздал более трети своих акций стоимостью $6 млрд

Стоимость подаренного пакета акций оценивается примерно в $6 млрд. В общей сложности господин Юань передал около 18 млн акций Zoom двум реципиентам — по 9 млн акций каждому. Имена получателей при этом не раскрываются.В источнике
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С чего всё началось
Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань передал в качестве подарка около 40% своих акций компании, сообщает The Wall Street Journal
, со ссылкой на сведения, поданные сервисом в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на прошлой неделе.
Подробнее о событии

Основатель Zoom подарил более трети своих акций на сумму $6 млрд

Известия05:47

Основатель Zoom подарил кому-то 40% своих акций на $6 млрд

Московский Комсомолец08:13

Основатель Zoom раздарил треть своих акций стоимостью $6 млрд

News.ru08:03

Основатель Zoom подарил 40% своих акций на $6 млрд

РБК07:12

WSJ: основатель Zoom подарил неизвестным 40% своих акций

ТАСС08:53

Основатель Zoom перевел неизвестным часть доли стоимостью в $6 миллиардов

ПРАЙМ04:58

Основатель Zoom раздал более трети своих акций стоимостью $6 млрд

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