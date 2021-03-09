Основатель Zoom раздал более трети своих акций стоимостью $6 млрд
Стоимость подаренного пакета акций оценивается примерно в $6 млрд. В общей сложности господин Юань передал около 18 млн акций Zoom двум реципиентам — по 9 млн акций каждому. Имена получателей при этом не раскрываются.В источнике
С чего всё началось
Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань передал в качестве подарка около 40% своих акций компании, сообщает The Wall Street Journal
, со ссылкой на сведения, поданные сервисом в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на прошлой неделе.
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