В Бурятии браконьеры пожаловались на инспекторов за жёсткое задержание

«Охотники заявили, что инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу произвел выстрел из ружья в их сторону, после чего при задержании нанес прикладом удар по телу одного из них и причинил перелом ребер, а затем, запугивая, выстрелил в сторону еще одного мужчины, попав пулей ему в ботинок», — отметили в ведомстве.