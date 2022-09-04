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Основатель группы ПИК Кирилл Писарев вышел из российского бизнеса

Основатель и бывший акционер группы ПИК Кирилл Писарев перестал быть владельцем российского подразделения компании Wainbridge, которая кроме России занимается девелоперскими проектами в Европе и США.
РБК
Изменения следуют из данных ЕГРЮЛ: до июня бенефициарами головной компания Wainbridge в России — ООО «Уэйнбридж Девелопмент» были сам Писарев (65%), президент Wainbrige Майкл Белтон (25%) и бывший совладелец Абсолют-банка Михаил Сердцев (10%).
РБК
Затем совладельцами ООО стали финансовый директор Wainbridge Андрей Безверхий и еще два топ-менеджера компании — Александр Лемягов и Александра Лукашина.
РБК
Еще в двух проектах в столице компания выполняет роль девелопера — строительство отеля и апартаментов Bvlgari и реновация здания ресторана «Прага» на Арбате.
РБК

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