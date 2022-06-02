Силы ДНР подавили попытки контрнаступления украинских войск в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, сообщил в эфире Первого канала заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Взаимодействие между Крымом и освобожденными территориями Херсонской области привело к падению в два-три раза цен на сезонные овощи и фрукты на полуострове, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков, слова которого в четверг приводит Telegram-канал телекомпании "Крым-24".
Несмотря на отказ от соблюдения всех принципов Болонской системы образования, в России останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, но в то же время возобновится специалитет.