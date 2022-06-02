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Основатель партии «Яблоко» Явлинский улетел в Лондон

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Лондон.
RT на русском
СМИ ранее писали, что Явлинский покинул страну еще в среду.
Национальная служба новостей
«Григорий Алексеевич действительно улетел в отпуск, через пару недель вернется», – сообщили журналистам соратники Явлинского.
ФедералПресс
23 марта Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и уехал из страны.
Газета.Ru

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В «Яблоке» объяснили отъезд Явлинского в Лондон двухнедельным отпуском
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