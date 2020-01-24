Политика

КлопсКлопсОснователи Faberlic создадут политическую партию

Основатели Faberlic Александр Даванков и Алексей Нечаев создадут новую политическую партию, ориентированную на образованную молодёжь.
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с чего всё началось

К танковой партии добавится косметическая

Предполагается, что это партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь, название пока не разглашается. Это уже третий новый партийный проект за последнее время: первым о создании движения «За правду!» объявил писатель Захар Прилепин.
Коммерсантъвчера в 16:10

Подробнее о событии

Основатель Faberlic создает политическую партию, пишут СМИ

РИА Новости02:57

К танковой партии добавится косметическая

Коммерсантъвчера в 16:10

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Интерфакс01:41

«Коммерсантъ» узнал о намерениях владельца Faberlic возглавить новую либеральную партию

Ведомости01:01

«Ъ»: основатель Faberlic возглавит новую партию

Газета.Ru00:19

Основатели Faberlic объявили о создании собственной политической партии

РБК00:12

Основателя Faberlic назначили главой политической партии

Lenta.ru01:54
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Lenta.ru 04:45
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Алсу: «В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается»

«Ну в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», - написала в ответ на это хозяйка блога.
Суть событий 03:03
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
РИА Новости 05:23
Армия и оружие

Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами

Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
ANNA-News вчера в 09:26
Происшествия

Работники Новочеркасской ГРЭС оценили масштабы аварии

REGNUM 05:09
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Наука

В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях

Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Vevby.ru вчера в 00:25
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия вчера в 18:42
Происшествия

В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ

Суд в Берлине приговорил 32-летнего россиянина к 5 годам 4 месяцам заключения за подготовку теракта, сообщила в пятницу газета Morgenpost.
РИА Новости 06:24
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Здоровье

Россиянок предлагают начать вакцинировать от рака

В настоящее время в России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность – на шестом.
ФедералПресс 01:41
Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Известия вчера в 12:57
Общество

Судно-инспектор проводит проверку вдоль «Северного потока-2»

Комсомольская правда вчера в 04:30
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Авто

Kia представит новый бюджетный кроссовер

Производители корейского автомобильного концерна Kia показали прототип нового бюджетного кроссовера, который в ближайшее время будет представлен на мировом рынке.
Car.ru 03:23
Фигурное катание

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы в австрийском Граце. Он набрал 272,89 балла по сумме двух программ.
ТК Звезда вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Политика

Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Российская газета вчера в 13:40
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
РБК 03:27
Футбол

«Млада Болеслав» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом

Бомбардир.ру 03:18
Общество

Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

Грядущий февраль будет холоднее января, температуры могут опускаться до десяти градусов мороза, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:09
Наука

Источником убийственного китайского коронавируса могли стать змеи

Кавказ Пост вчера в 22:59
Армия и оружие

The Daily Beast (США): началась новая космическая гонка США и России (но, возможно, Москва блефует) (The Daily Beast)

Российское космическое агентство одобрило проект самой мощной ракеты страны со времен космической гонки 1960-х годов — 75-метрового монстра с десятью отдельными двигателями в пяти ступенях.
ИноСМИ 02:28
Политика

Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда

Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Lenta.ru 06:33
Политика

Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прочитал истории о Холокосте, Второй Мировой войне, в том числе коснувшиеся его семьи.
РИА Новости 06:10
Общество

Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
РИА Новости 05:25
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Газета.Ru 01:41
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
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