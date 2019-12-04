Общество
КоммерсантъОснователи Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании. Генеральный директор Google Сундар Пичаи останется на своем посту, а также станет генеральным директором Alphabet.
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с чего всё началось
Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отойдут от руководства материнским холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Пейджа и Брина, опубликованном в блоге компании.Ведомостивчера в 17:23
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В одесском колледже вспыхнул пожар
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В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
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Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
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Студент разгадал столетнюю физическую загадку
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Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
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Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
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Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
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Армия и оружие
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В Сирии боевики были атакованы необычной модификацией ракеты AGM-114 Hellfire ("Адское пламя").
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Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.