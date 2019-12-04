Общество
iXBT.comОснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают Alphabet
Сегодня большой день в Mountain View. Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) объявили, что они уходят с руководящих должностей родительской компании Alphabet. До настоящего момента Пейдж занимал пост главного исполнительного директора, а Брин был президентом.
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с чего всё началось
Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отойдут от руководства материнским холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Пейджа и Брина, опубликованном в блоге компании.Ведомостивчера в 17:23
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