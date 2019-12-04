с чего всё началось

Сегодня большой день в Mountain View. Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) объявили, что они уходят с руководящих должностей родительской компании Alphabet. До настоящего момента Пейдж занимал пост главного исполнительного директора, а Брин был президентом.

Общество РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.

Космос В США констатировали агонию России как космической державы Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.

Технологии Хакеры из Самары взломали Telegram Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.

Политика В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Общество Из «Магнита» уволились несколько топ-менеджеров Из «Магнита» ушли директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, сообщили «Ведомости».

Общество Школьники Хабаровского края пишут итоговое сочинение 4 декабря итоговое сочинение напишут более шести тысяч школьников Хабаровского края. Еще 160 человек будут писать изложение.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова раскрыла срок беременности Модель раскрыла подписчикам в Instagram срок своей беременности. Оксана Самойлова и рэпер Джиган ждут очередное пополнение в семье.

Политика В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО На сайте Верховной рады опубликовали старый текст заявления по продвижению Украины в НАТО, заявил депутат и председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Североатлантического альянса Егор Чернев.

Политика Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.

Общество В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права 3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.

Общество В Москве начался снос киноцентра «Соловей» Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.

Общество В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Музыка Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.