Общество
Rambler News ServiceОснователи Google покинули руководящие должности в Alphabet
Сооснователи холдинга Alphabet, владеющей Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин покинули руководящие должности. Об этом сообщается в совместном заявлении Пейджа и Брина, опубликованном в блоге компании. Руководить Alphabet и Google будет нынешний гендиректор поисковика Сундар Пичаи.
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с чего всё началось
Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отойдут от руководства материнским холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Пейджа и Брина, опубликованном в блоге компании.Ведомостивчера в 17:23
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МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии
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Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.
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Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
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Известный телеведущий Владимир Познер в интервью изданию StarHit рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями.
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"По результатам последних двух месяцев KIA Seltos удалось стать абсолютным бестселлером в Индии в сегменте SUV", - сообщает пресс-служба корейского автогиганта.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
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Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму
Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
Общество
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В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
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У большинства геймеров компьютеры работают на четырёхъядерных процессорах (51,16%) с тактовой частотой от 3,3 до 3,69 ГГц (21,45%).
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
Общество
Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
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Общество
В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»
В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
Общество
The Hill предрек конец России как космической державы
NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая родила третьего ребёнка
Фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая родила ребенка.
Политика
В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию
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В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу
Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Транспорт
Проезд в московском транспорте подорожает с 1 февраля
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РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
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Политика
Зеленский намерен обсудить вопрос контроля границы с РФ в Донбассе
2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента России Владимира Путина «бегом на месте».
Гаджеты
Регулятор раскрыл характеристики мощного смартфона OPPO Reno 3
Предполагается, что под указанным шифром скрывается аппарат Reno 3. Это мощный смартфон, который получит восьмиядерный процессор с базовой тактовой частотой 2,1 ГГц.