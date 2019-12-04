с чего всё началось

Сооснователи холдинга Alphabet, владеющей Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин покинули руководящие должности. Об этом сообщается в совместном заявлении Пейджа и Брина, опубликованном в блоге компании. Руководить Alphabet и Google будет нынешний гендиректор поисковика Сундар Пичаи.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Единоборства Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рахима Чахкиева Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Кино Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы» Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.

Музыка Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.

Космос Ученые обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной Немецким ученым из Мюнхенской обсерватории и Института внеземной физики Макса Планка впервые удалось выполнить прямую оценку массы гигантской черной дыры, основываясь непосредственно на наблюдениях за движениями звезд вокруг ядра галактики.

Авто Кроссовер Kia Seltos стал бестселлером в Индии "По результатам последних двух месяцев KIA Seltos удалось стать абсолютным бестселлером в Индии в сегменте SUV", - сообщает пресс-служба корейского автогиганта.

Религия Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.

Гаджеты Геймеры начали переходить на процессоры AMD У большинства геймеров компьютеры работают на четырёхъядерных процессорах (51,16%) с тактовой частотой от 3,3 до 3,69 ГГц (21,45%).

Происшествия Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.

Общество Экстренно госпитализирован Валдис Пельш Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".

Общество The Hill предрек конец России как космической державы NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.

Наука Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.

Транспорт Проезд в московском транспорте подорожает с 1 февраля По информации мэрии, в 2020 году не изменится стоимость безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая Московские центральные диаметры (МЦД): "1 сутки" - 230 рублей, "3 суток" - 438 рублей, "30 дней" - 2170 рублей, "90 дней" - 5430 рублей и "365 дней" - 19500 рублей.

Экономика РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.