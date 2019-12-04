Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceОснователи Google покинули руководящие должности в Alphabet

Сооснователи холдинга Alphabet, владеющей Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин покинули руководящие должности. Об этом сообщается в совместном заявлении Пейджа и Брина, опубликованном в блоге компании. Руководить Alphabet и Google будет нынешний гендиректор поисковика Сундар Пичаи.
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с чего всё началось
Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отойдут от руководства материнским холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Пейджа и Брина, опубликованном
 в блоге компании.
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Генеральный директор Google Inc..
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Сергей Брин
Американский предприниматель
Американский предприниматель и учёный в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер - разработчик и основатель поисковой системы Google. Проживает в городе Лос-Альтос.
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