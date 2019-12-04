Президент Alphabet Inc.Сергей Брин и генеральный директор холдинга Ларри Пейдж покинули свои посты. Об этом сообщает Associated Press. Возглавит компанию Сундар Пичаи, генеральный директор Google — компании, входящей в холдинг Alphabet.

Основатели Google покинули все посты в Alphabet

Гаджеты Представлен мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G Из презентации стало понятно, что Snapdragon 865 на 20% мощнее предшественника, имеет поддержку камеры с разрешением 200 Мп, съёмку видео в 8К при 30 к/c и поддержку всех частот 5G.

Кино Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы» Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»: в грядущем фильме Наташе Романофф (также известной как Черная Вдова) придется столкнуться со своим прошлым и встретиться со своей старой "семьей", включая советского супергероя Красного Стража.

Политика Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.

Здоровье Врачи назвали необычный симптом диабета на коже По словам врачей, на приближающуюся опасность могут указывать возникшие на коже пятна, особенно, если речь идет о пятнах на голени.

Происшествия Как расследовали дело сестер Хачатурян Следственный комитет 3 декабря объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Общество WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».

Политика Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.

Политика Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог для США Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал французскую сторону отменить налоги на цифровые услуги.

Музыка Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.