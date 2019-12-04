Общество
Lenta.ruОснователи Google покинули все посты в Alphabet
Президент Alphabet Inc.Сергей Брин и генеральный директор холдинга Ларри Пейдж покинули свои посты. Об этом сообщает Associated Press. Возглавит компанию Сундар Пичаи, генеральный директор Google — компании, входящей в холдинг Alphabet.
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В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
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Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Общество
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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал французскую сторону отменить налоги на цифровые услуги.
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Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
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Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
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Опубликован рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года
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В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии
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Сплошное радиолокационное поле защитит Россию от крылатых ракет
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Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов в РФ
Экс-глава Министерства экономики Андрей Нечаев назвал причину обесценивания вкладов россиян в годы перестройки.
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Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие
Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.