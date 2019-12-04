Общество

Lenta.ruLenta.ruОснователи Google покинули все посты в Alphabet

Президент Alphabet Inc.Сергей Брин и генеральный директор холдинга Ларри Пейдж покинули свои посты. Об этом сообщает Associated Press. Возглавит компанию Сундар Пичаи, генеральный директор Google — компании, входящей в холдинг Alphabet.
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Сундар Пичаи
Генеральный директор Google Inc..
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Сергей Брин
Американский предприниматель
Американский предприниматель и учёный в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер - разработчик и основатель поисковой системы Google. Проживает в городе Лос-Альтос.
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