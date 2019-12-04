с чего всё началось

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит Associated Press. Руководство материнской компанией переходит генеральному директору Google Сундару Пичаи.

Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

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