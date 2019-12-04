Общество

РБКРБКОснователи Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит Associated Press. Руководство материнской компанией переходит генеральному директору Google Сундару Пичаи.
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с чего всё началось
Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отойдут от руководства материнским холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Пейджа и Брина, опубликованном
 в блоге компании.
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Сундар Пичаи
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Сергей Брин
Американский предприниматель
Американский предприниматель и учёный в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер - разработчик и основатель поисковой системы Google. Проживает в городе Лос-Альтос.
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