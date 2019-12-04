Общество

ИзвестияИзвестияБрин и Пейдж ушли с руководящих постов Alphabet

Основатели американской компании Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet гендиректору Google Сундару Пичаи, говорится в их совместном заявлении. Пейдж и Брин отметили, что "пришло время упростить структуру управления" Alphabet.
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с чего всё началось
Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отойдут от руководства материнским холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Пейджа и Брина, опубликованном
 в блоге компании.
Ведомостивчера в 17:23

Подробнее о событии

Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

РБКвчера в 18:48

Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google

РИА Новостивчера в 16:52

Ларри Пейдж и Сергей Брин передали руководство холдингом Alphabet гендиректору Google

ТАССвчера в 18:02

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Коммерсантъвчера в 16:49

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Lenta.ruвчера в 18:41

Брин и Пейдж решили уйти с руководящих постов Alphabet

RT на русскомвчера в 17:39

Пейдж и Брин оставили посты в Google

Московский Комсомолецвчера в 17:39
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Общество

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Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
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Культуромания вчера в 10:17
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Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»

Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
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ТАСС вчера в 21:21
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Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM вчера в 15:16
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Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

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Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери

Дочь Юлии Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери. Праздник 13-ти летней Вере устроил отец – футболист Евгений Алдонин.
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Политика

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Lenta.ru вчера в 16:17
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Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональду Трампу.
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Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Московский Комсомолец 01 декабря в 17:29
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева похвасталась, как балует ее супруг

Певица Юлия Проскурякова похвасталась, как балует ее супруг – композитор и певец Игорь Николаев.
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Политика

Китай ввел санкции против Соединенных Штатов

Китай ввел санкции в отношении американской правозащитной компании Human Rights Watch, остановив рассмотрение запросов на разрешение зайти кораблям США в Гонконг, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
УтроNews 02 декабря в 03:51
Авто

С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

С Нового 2020 года в России начнут действовать несколько новых штрафов для автомобилистов.
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Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
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Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" — 1:0.
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Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким

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В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

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Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

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«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

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Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз

Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
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Общество

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Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
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Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
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Сундар Пичаи
Генеральный директор Google Inc..
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Сергей Брин
Американский предприниматель
Американский предприниматель и учёный в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер - разработчик и основатель поисковой системы Google. Проживает в городе Лос-Альтос.
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