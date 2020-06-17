с чего всё началось

Основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщают «Ведомости».

Основатели Модульбанка пожаловались на Аветисяна в комиссию РСПП по этике

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