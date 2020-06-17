Экономика
КоммерсантъОснователи Модульбанка пожаловались на Аветисяна в комиссию РСПП по этике
Основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщают «Ведомости».
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Основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщают «Ведомости».Коммерсантъ01:17
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Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Экономика
Названы причины, по которым банк может забрать вклад себе
Существует довольно много причин, по которым денежный вклад может оказаться в распоряжении банка, рассказала адвокат Елена Мякишева.
Аргументы и Факты вчера в 20:38
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском 15 июня в 01:22
Происшествия
Под Саратовом ищут ушедшую из дома 13-летнюю девочку
Девочка пропала 15 июня - ушла из дома в пос. Красный Октябрь, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:51
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Авто
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
Известия вчера в 22:47
Политика
Экс-дипломат заявил о желании СССР передать Карелию Финляндии
Экс-дипломат отметил, что СССР якобы хотел "избавиться" от Выборга, поскольку не имел средств на восстановление территории.
Газета.Ru 01:21
Футбол
Семак рассказал, кто не сыграет с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил вопрос по поводу кадровой ситуации в команде перед гостевой игрой против ЦСКА.
Евро-футбол.ру вчера в 12:35
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
Общество
Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства
Ко всему прочему, официально зарегистрированные безработные могут рассчитывать на сумму в 3 тыс. рублей каждый месяц за каждого несовершеннолетнего ребенка в период с июня по август.
Evo-rus.com 00:40
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва вчера в 10:14
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
Происшествия
В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу
В Татарстане самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу, пострадавших нет.
RT на русском 01:56
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Путешествия
В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории
Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС вчера в 19:54
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM вчера в 11:33
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Экономика
В России больше предпринимателей станут работать по патенту
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень видов предпринимательской деятельности по патенту, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт вчера в 05:42
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проститутками
Максим Фадеев признается, что некоторые исполнители вели себя как проститутки, которые продуют свою любовь за деньги.
Bimru.ru 01:31
Экономика
Медведев назвал шаги для выхода из кризиса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал принципы социально-экономической политики на первом этапе выхода из кризиса пандемии коронавиурса.
Комсомольская правда 01:57
Общество
Мурашко назвал возможные сроки полного снятия ограничений в России
Москва, 17 июня 2020, 08:51 — REGNUM Говорить о полном снятии всех ограничений в России, которые были введены из-за коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
REGNUM 01:51
Авто
Nissan показал кроссовер Nissan X-Trail новой генерации
Автопроизводитель Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
32CARS.ru 15 июня в 15:46
Экономика
Сбербанк снизил требования к первому взносу по ипотеке с господдержкой
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
Российская газета вчера в 06:34
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Политика
Россиянина задержали в Грузии по делу о подготовке убийства
Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала гражданина России в рамках дела о подготовке убийства, сообщило ведомство на своём сайте.
Право.ру вчера в 07:40