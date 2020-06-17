Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОснователи Модульбанка пожаловались на Аветисяна в комиссию РСПП по этике

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Основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщают «Ведомости».
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Основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщают «Ведомости
».
Коммерсантъ01:17

Подробнее о событии

Создатели Модульбанка направили жалобу на его владельца в комиссию по этике РСПП

Долг.рф01:46

Основатели Модульбанка пожаловались на Аветисяна в комиссию РСПП по этике

Коммерсантъ01:17

Обзор СМИ за 17 июня

Право.ру01:00

Основатели Модульбанка пожаловались на Аветисяна в комиссию по этике РСПП

РБКвчера в 23:30
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Общество

Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях

Известия 00:24
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,5K
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,1K
Экономика

Названы причины, по которым банк может забрать вклад себе

Существует довольно много причин, по которым денежный вклад может оказаться в распоряжении банка, рассказала адвокат Елена Мякишева.
Аргументы и Факты вчера в 20:38
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском 15 июня в 01:22
95
Происшествия

Под Саратовом ищут ушедшую из дома 13-летнюю девочку

Девочка пропала 15 июня - ушла из дома в пос. Красный Октябрь, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:51
1
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Авто

Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей

Известия вчера в 22:47
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Политика

Экс-дипломат заявил о желании СССР передать Карелию Финляндии

Экс-дипломат отметил, что СССР якобы хотел "избавиться" от Выборга, поскольку не имел средств на восстановление территории.
Газета.Ru 01:21
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Футбол

Семак рассказал, кто не сыграет с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил вопрос по поводу кадровой ситуации в команде перед гостевой игрой против ЦСКА.
Евро-футбол.ру вчера в 12:35
Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
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Общество

Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства

Ко всему прочему, официально зарегистрированные безработные могут рассчитывать на сумму в 3 тыс. рублей каждый месяц за каждого несовершеннолетнего ребенка в период с июня по август.
Evo-rus.com 00:40
2,1K
Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва вчера в 10:14
1
Здоровье

Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса

В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
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Происшествия

В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу

В Татарстане самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу, пострадавших нет.
RT на русском 01:56
2
Транспорт

Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Путешествия

В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории

Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
4
Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС вчера в 19:54
21
Происшествия

Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском

Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM вчера в 11:33
485
Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
32
Экономика

В России больше предпринимателей станут работать по патенту

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень видов предпринимательской деятельности по патенту, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт вчера в 05:42
35
Шоу-бизнес

Максим Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проститутками

Максим Фадеев признается, что некоторые исполнители вели себя как проститутки, которые продуют свою любовь за деньги.
Bimru.ru 01:31
3
Экономика

Медведев назвал шаги для выхода из кризиса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал принципы социально-экономической политики на первом этапе выхода из кризиса пандемии коронавиурса.
Комсомольская правда 01:57
2
Общество

Мурашко назвал возможные сроки полного снятия ограничений в России

Москва, 17 июня 2020, 08:51 — REGNUM Говорить о полном снятии всех ограничений в России, которые были введены из-за коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
REGNUM 01:51
1,8K
Авто

Nissan показал кроссовер Nissan X-Trail новой генерации

Автопроизводитель Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
32CARS.ru 15 июня в 15:46
104
Экономика

Сбербанк снизил требования к первому взносу по ипотеке с господдержкой

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
Российская газета вчера в 06:34
6
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
13
Политика

Россиянина задержали в Грузии по делу о подготовке убийства

Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала гражданина России в рамках дела о подготовке убийства, сообщило ведомство на своём сайте.
Право.ру вчера в 07:40
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Российский союз промышленников и предпринимателей
Общероссийская общественная организация, представляющая интересы деловых кругов. Основана летом 1990 года по аналогии с существовавшим в начале XX века Союзом промышленных и торговых предприятий Российской империи. Юридически оформлен как общероссийское объединение работодателей и как общероссийская общественная организация. Среди декларируемых целей РСПП - консолидация усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и мире, содействие модернизации экономики.
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