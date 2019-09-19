Происшествия
Lenta.ruК основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на уже удаленный пост в Twitter журналистки Анны Качкаевой.
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Кино
Технические чудо Энга Ли: Первые отзывы на фильм «Гемини»
Фильм «Гемини» больше 20 лет не мог добраться до экранов.
КиноПоиск 05:10
Космос
Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".
РИА Новости 06:13
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Здоровье
В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»
В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 04:26
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».
Lenta.ru 06:14
Футбол
Роналду объяснил свой жест фанатам «Атлетико»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал жест, показанный им болельщикам «Атлетико» во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся накануне, 18 сентября, в Мадриде и завершился со счётом 2:2. В одном из эпизодов матча с «матрасниками» 34-летний португалец повернулся к трибунам стадиона «Ванда Метрополитано» и был встречен свистом.
Чемпионат 04:30
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия
В России утвердили компенсацию за смерть журналиста в зоне конфликта
Правительство России утвердило размер компенсации за смерть журналиста при освещении вооруженного конфликта.
Известия 06:20
Кино
Звезда «Принцессы-невесты» Кэри Элвес выступил против создания ремейка
Английский актер Кэри Элвес из популярной картины 80-х годов "Принцесса-невеста" выступил против создания ее ремейка, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 16:25
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 05:02
Фигурное катание
Загитова рассказала о первой встрече с Этери Тутберидзе
АиФ Удмуртия 04:55
Происшествия
В Москве задержан директор ФБК Жданов
В Москве около своего дома задержан директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова, сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.
Коммерсантъ 06:18
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Политика
В Кремле не видели заявлений по поводу действий адвокатов Устинова
В Кремле не видели заявлений от представителей общественности о том, что адвокаты актера Павла Устинова, осужденного за применение насилия к омоновцу, что-то делали неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 17 сентября в 16:16
Гаджеты
Видеокарту GeForce GTX 1650 Ti анонсируют через месяц
Стала известна точная дате анонса видеокарты GeForce GTX 1650 Ti. Известно, что он состоится через месяц.
Актуальные Новости 06:18
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Украина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу
Напомним, трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.
REGNUM 06:27
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 17 сентября в 11:19
Происшествия
Нижегородского бизнесмена убили ударом кирпича по голове
Во время встречи между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар кирпичом по голове пытавшегося уйти предпринимателя.
РИА Новости 05:46
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:07