Происшествия

Lenta.ruLenta.ruК основательнице РЕН ТВ пришли с обыском

Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на уже удаленный пост в Twitter журналистки Анны Качкаевой.
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Ирена Лесневская
Деятель советского и российского телевидения, журналист, продюсер. Издатель журнала «The New Times», академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», академик Академии российского телевидения, основательница телекомпании «РЕН ТВ».
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Анна Григорьевна Качкаева
Российская журналистка
Российская журналистка, радиоведущая. Сотрудничала с Радио Свобода с 1994 по 2012 г. Редактор и ведущая программ «Смотрим телевизор» и «Время гостей», телевизионный обозреватель.
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