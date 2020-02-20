Общество

КоммерсантъКоммерсантъОсновательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд, за год оно увеличилось на $400 млн. Состояние госпожи Батуриной за тот же период осталось без изменений, оно составляет $1,2 млрд.
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с чего всё началось

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.
Forbesвчера в 23:24

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В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

РИА Новости00:31

У рейтинга самых богатых россиянок сменился лидер

Эхо Москвы06:05

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

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Названа новая богатейшая женщина России

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РБК00:38

«На меня будто плита упала»: миллиардер Татьяна Бакальчук о том, как деньги изменили жизнь богатейшей женщины страны

Forbes08:38

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС00:16
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Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
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Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

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Врач рассказал, для кого опасен горячий душ

Газета.Ru 07:13
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Астрофизики NASA обнаружили воду в атмосфере Юпитера

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Журналистская правда 10:35
Армия и оружие

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РБК 03:51
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Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Lenta.ru 09:03
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Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX

Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
Комсомольская правда вчера в 15:29
Общество

Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору

Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Московский Комсомолец 09:21
Общество

Протестующих против эвакуации украинцев из Уханя начали задерживать

На Украине начали задерживать протестующих против размещения на карантин лиц, эвакуированных из китайского Уханя.
Lenta.ru 10:35
Футбол

Сборная России сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России в рейтинге ФИФА Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге.
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Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Вести.Ru вчера в 06:51
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Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung

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Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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В Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
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В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на чемпионате мира

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Батурина продаст отель в Дублине за 85 млн евро

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Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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