с чего всё началось

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд, за год оно увеличилось на $400 млн. Состояние госпожи Батуриной за тот же период осталось без изменений, оно составляет $1,2 млрд.

Футбол «Сочи» с Кокориным в составе обыграл «Астану» Победу в поединке одержала команда с берегов Чёрного моря со счётом 3:1. Отдельно стоит отметить, что за дружину Владимира Федотова сегодня сыграл новоиспечённый футболист клуба Александр Кокорин.

Экономика Аэропорт Барнаула переходит под контроль «Новапорта» Как уже сообщало ИА REGNUM, сейчас авиапредприятием «Алтай», в структуру которого входит комплекс аэропорта, владеют два собственника: 52% акций принадлежит правительству Алтайского края и 48% составляет доля компании «Новапорт».

Общество Омичи устроили свадебный ажиотаж в красивую дату Всего на 20 февраля в "зеркальную" дату подали заявления 114 пар. Но, скорее всего, к концу дня эта цифра достигнет 120 пар.

Космос Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.

Армия и оружие Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Хоккей Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.