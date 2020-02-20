с чего всё началось

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд, за год оно увеличилось на $400 млн. Состояние госпожи Батуриной за тот же период осталось без изменений, оно составляет $1,2 млрд.

Политика Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.

Автоспорт Райкконен показал лучшее время во второй день тестов «Ф-1» Финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли замкнул первую пятерку.

Происшествия Десять человек обратились к врачам после столкновений в Новых Санжарах Девять сотрудников правоохранительных органов и один гражданский обратились за медицинской помощью после общественных беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Кино Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4» В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.

Спорт Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур» Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.

Общество С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».

Происшествия Подозреваемые в подготовке теракта в Керчи подростки арестованы 18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.

Технологии Microsoft упрощает работу с драйверами в Windows 10 В последнем обновлении Windows 10 появился пункт «Дополнительные обновления», в котором можно будет выбрать новые обновления, касающиеся видеокарт и другого дополнительного оборудования установленного в компьютере.

Экономика На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.