Общество

КоммерсантъКоммерсантъОсновательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд, за год оно увеличилось на $400 млн. Состояние госпожи Батуриной за тот же период осталось без изменений, оно составляет $1,2 млрд.
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с чего всё началось
Таковой Татьяна Бакальчук – основательница интернет-магазина Wildberries
 с широчайшей сетью фирменных пунктов самовывоза по всей России, включая почти три десятка в Брянске и области, стала по версии Forbes.
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Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

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Английский «Манчестер Юнайтед» и бельгийский «Брюгге» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели

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Десять человек обратились к врачам после столкновений в Новых Санжарах

Девять сотрудников правоохранительных органов и один гражданский обратились за медицинской помощью после общественных беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.
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Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы

Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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МИД заявил о нарушении Норвегией договора о Шпицбергене

В последние годы Осло фактически нарушает положения договора, конкретизирующие обязательства норвежских властей в этой связи, — цитирует Захарову РБК.
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План «Б»: вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев везут в Кривой Рог — СМИ

Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы.
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Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
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Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
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Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
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С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
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Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца

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Подозреваемые в подготовке теракта в Керчи подростки арестованы

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Microsoft упрощает работу с драйверами в Windows 10

В последнем обновлении Windows 10 появился пункт «Дополнительные обновления», в котором можно будет выбрать новые обновления, касающиеся видеокарт и другого дополнительного оборудования установленного в компьютере.
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Гаджеты

Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене

Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Газета DAILY 18 февраля в 13:59
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Авто

В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet

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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
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Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

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Lenta.ru 18 февраля в 19:18
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Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
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Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

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Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц

Женщина спросила у президента, как прожить на 10 800 руб. в месяц, пишет «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:18
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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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