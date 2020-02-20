с чего всё началось

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд, за год оно увеличилось на $400 млн. Состояние госпожи Батуриной за тот же период осталось без изменений, оно составляет $1,2 млрд.

Экономика «Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Кино Дженнифер Лоуренс снимется в комедии Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").

Экономика Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.

Происшествия Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.

Политика NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.

Происшествия Суд арестовал экс-помощницу Дворковича Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Футбол «Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.

Кино Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты» Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Американской киноакадемии наградить в качестве лучшего фильма года южнокорейскую картину Пон Чжун Хо «Паразиты».

Происшествия В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова 20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.

Политика В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.

Политика Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летние Победы Ранее об участии в праздновании 75-летия Победы в Москве заявили генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер Милош Земан и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Наука Технология Enevate XFC-Energy позволяет существенно повысить энергетическую плотность аккумуляторов и скорость зарядки Аккумулятор поддерживает скорость разрядки 10C (то есть, скажем, батарея емкостью 150 А·ч может разряжаться током 1500 А) Что касается скорости заряда, технология Enevate XFC-Energy обеспечивает зарядку на 75% от полной емкости всего за пять минут при скорости зарядки 10C.

Политика Завтра ОБСЕ представит доклад по расследованию убийства Бориса Немцова В четверг, 20 февраля, в рамках сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) вице-председатель ассамблеи Маргарет Седерфелт представит доклад по расследованию убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.