Общество

КоммерсантъКоммерсантъОсновательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд, за год оно увеличилось на $400 млн. Состояние госпожи Батуриной за тот же период осталось без изменений, оно составляет $1,2 млрд.
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с чего всё началось
Таковой Татьяна Бакальчук – основательница интернет-магазина Wildberries
 с широчайшей сетью фирменных пунктов самовывоза по всей России, включая почти три десятка в Брянске и области, стала по версии Forbes.
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