Общество

ВедомостиВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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с чего всё началось

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.
Forbesвчера в 23:24

Подробнее о событии

У рейтинга самых богатых россиянок сменился лидер

Эхо Москвы06:05

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Forbesвчера в 23:24

Названа новая богатейшая женщина России

Lenta.ru00:39

Батурина перестала быть самой богатой россиянкой

РБК00:38

В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

РИА Новости00:31

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС00:16

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Коммерсантъ00:49
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Общество

ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах

ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Газета.Ru 03:54
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

РБК вчера в 21:00
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Общество

В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 08:52
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань 02:08
Происшествия

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 07:05
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Общество

Эвакуированные из Китая на Украину граждане выехали из Харькова

Колонна с эвакуированными из Китая на Украину гражданами выехала из аэропорта в Харькове в санаторий в Полтавской области, следует из трансляции на телеканале "Наш".
РИА Новости 07:14
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие

Российский военный спутник «Меридиан-М» успешно вывели на орбиту

Как отметили в ведомстве, стартовавшая в четверг в 11:24 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат.
Интерфакс 07:19
Армия и оружие

Появилось видео турецкой атаки в Идлибе

Lenta.ru 07:32
Футбол

Запрос «Леганеса» подписать новичка на замену Брэйтуэйту был отклонен

В RFEF подчеркнули, что запрос «Леганеса» на трансфер вне заявочного периода не предусмотрен регламентом, так как по правилам турнира дозаявить нового футболиста может только клуб, потерявший в долгосрочной перспективе игроков из-за травм.
Sports.ru вчера в 16:16
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Политика

Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Ведомости 05:24
Армия и оружие

Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве

Военное дело 07:14
Общество

Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:44
Здоровье

Ляшко готов поселить у себя дома эвакуированных из Китая украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко на своей странице в Twitter совсем недавно написал о готовности принять двух-трех соотечественников, эвакуированных из Уханя, у себя дома.
iReactor 04:31
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признали неисправным

Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу на ледоколе «Арктика» вышел из строя в ходе швартовых испытаний.
News.ru вчера в 07:20
Происшествия

Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

Известия 04:42
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 17 февраля в 10:59
Здоровье

В Миассе закрыли карантинный пункт по коронавирусу. Пациентов выписали

В Миассе закрыли карантинный центр по коронавирусу, все пациенты выписаны.
Накануне.Ru 03:42
Общество

На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая

Столкновения произошли между правоохранителями и жителями поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины, жители выступают против прибытия в регион эвакуированных из китайского Уханя, где распространяется новый тип коронавируса, сообщает украинский телеканал "Наш".
РИА Новости 03:20
Общество

Дума приняла закон о расширении программы маткапитала

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
Газета.Ru 07:05
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Политика

Путин оценил мем о роспуске правительства

"Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство", - добавил журналист, показывая Путину на планшете мем.
Газета.Ru 04:29
Футбол

Почему Денис Черышев забивает чаще, чем играет

Спорт день за днем 07:40
Армия и оружие

ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо

ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Газета.Ru 03:32
Политика

В Госдуме предложили транслировать заседания в туалетах

Депутат Госдумы Игорь Моляков предложил транслировать заседания правительства в так называемых "местах для размышлений", а проще говоря — в туалетах, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.
Народные новости вчера в 08:07
Армия и оружие

Проверки с 2012 года не выявили причастности Арсланова к нарушению госконтрактов

"Многочисленные проверки по госконтрактам, проводимые в 2012-2019 годах, не выявили причастности Арсланова к нарушениям поставок оборудования в вооруженные силы", - сообщил его адвокат Антон Антонов во Втором Западном окружном военном суде Москвы, где рассматривается апелляция на арест генерал-полковника.
ТАСС 07:12
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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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