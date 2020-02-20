Общество
ВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Читать в источнике
Оценить646
с чего всё началось
Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.Forbesвчера в 23:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Общество
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Происшествия
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Общество
Эвакуированные из Китая на Украину граждане выехали из Харькова
Колонна с эвакуированными из Китая на Украину гражданами выехала из аэропорта в Харькове в санаторий в Полтавской области, следует из трансляции на телеканале "Наш".
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Армия и оружие
Российский военный спутник «Меридиан-М» успешно вывели на орбиту
Как отметили в ведомстве, стартовавшая в четверг в 11:24 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат.
Армия и оружие
Появилось видео турецкой атаки в Идлибе
Футбол
Запрос «Леганеса» подписать новичка на замену Брэйтуэйту был отклонен
В RFEF подчеркнули, что запрос «Леганеса» на трансфер вне заявочного периода не предусмотрен регламентом, так как по правилам турнира дозаявить нового футболиста может только клуб, потерявший в долгосрочной перспективе игроков из-за травм.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Политика
Сергей Шнуров вступил в Партию роста
Общество
Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну
Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Здоровье
Ляшко готов поселить у себя дома эвакуированных из Китая украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко на своей странице в Twitter совсем недавно написал о готовности принять двух-трех соотечественников, эвакуированных из Уханя, у себя дома.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признали неисправным
Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу на ледоколе «Арктика» вышел из строя в ходе швартовых испытаний.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Здоровье
В Миассе закрыли карантинный пункт по коронавирусу. Пациентов выписали
В Миассе закрыли карантинный центр по коронавирусу, все пациенты выписаны.
Общество
На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая
Столкновения произошли между правоохранителями и жителями поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины, жители выступают против прибытия в регион эвакуированных из китайского Уханя, где распространяется новый тип коронавируса, сообщает украинский телеканал "Наш".
Общество
Дума приняла закон о расширении программы маткапитала
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Путин оценил мем о роспуске правительства
"Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство", - добавил журналист, показывая Путину на планшете мем.
Футбол
Почему Денис Черышев забивает чаще, чем играет
Армия и оружие
ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо
ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Политика
В Госдуме предложили транслировать заседания в туалетах
Депутат Госдумы Игорь Моляков предложил транслировать заседания правительства в так называемых "местах для размышлений", а проще говоря — в туалетах, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.
Армия и оружие
Проверки с 2012 года не выявили причастности Арсланова к нарушению госконтрактов
"Многочисленные проверки по госконтрактам, проводимые в 2012-2019 годах, не выявили причастности Арсланова к нарушениям поставок оборудования в вооруженные силы", - сообщил его адвокат Антон Антонов во Втором Западном окружном военном суде Москвы, где рассматривается апелляция на арест генерал-полковника.