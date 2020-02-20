Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.

с чего всё началось

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.

Общество В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.

Общество Эвакуированные из Китая на Украину граждане выехали из Харькова Колонна с эвакуированными из Китая на Украину гражданами выехала из аэропорта в Харькове в санаторий в Полтавской области, следует из трансляции на телеканале "Наш".

Общество Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.

Армия и оружие Российский военный спутник «Меридиан-М» успешно вывели на орбиту Как отметили в ведомстве, стартовавшая в четверг в 11:24 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат.

Футбол Запрос «Леганеса» подписать новичка на замену Брэйтуэйту был отклонен В RFEF подчеркнули, что запрос «Леганеса» на трансфер вне заявочного периода не предусмотрен регламентом, так как по правилам турнира дозаявить нового футболиста может только клуб, потерявший в долгосрочной перспективе игроков из-за травм.

Общество Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Здоровье Ляшко готов поселить у себя дома эвакуированных из Китая украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко на своей странице в Twitter совсем недавно написал о готовности принять двух-трех соотечественников, эвакуированных из Уханя, у себя дома.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признали неисправным Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу на ледоколе «Арктика» вышел из строя в ходе швартовых испытаний.

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.

Общество На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая Столкновения произошли между правоохранителями и жителями поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины, жители выступают против прибытия в регион эвакуированных из китайского Уханя, где распространяется новый тип коронавируса, сообщает украинский телеканал "Наш".

Политика Путин оценил мем о роспуске правительства "Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство", - добавил журналист, показывая Путину на планшете мем.

Политика В Госдуме предложили транслировать заседания в туалетах Депутат Госдумы Игорь Моляков предложил транслировать заседания правительства в так называемых "местах для размышлений", а проще говоря — в туалетах, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.