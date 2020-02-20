Общество

ВедомостиВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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с чего всё началось

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.
Forbesвчера в 23:24

Подробнее о событии

У рейтинга самых богатых россиянок сменился лидер

Эхо Москвы06:05

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Forbesвчера в 23:24

Названа новая богатейшая женщина России

Lenta.ru00:39

Батурина перестала быть самой богатой россиянкой

РБК00:38

В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

РИА Новости00:31

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС00:16

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Коммерсантъ00:49
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Происшествия

На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая

Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
РИА Новости 04:50
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Автоновости дня вчера в 12:15
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

REGNUM вчера в 18:50
Экономика

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета

Мишустин добавил, что контракты на строительство объектов и закупки в рамках национальных проектов должны заключаться в начале года, и отметил, что правительство до 1 января приняло все нормативные акты, которые необходимы для открытия бюджетных расходов.
ТАСС 04:19
Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
ТАСС Спорт 04:07
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке.
РБК вчера в 21:00
Политика

Мишустин назначил Пугачёва заместителем министра здравоохранения РФ

Назначить Пугачева Павла Сергеевича заместителем министра здравоохранения РФ, — говорится в распоряжении.
News.ru 06:15
Политика

Путин поручил ФСБ обеспечить антикоррупционную защиту нацпроектов

Президент России Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу обеспечить антикоррупционную защиту национальных проектов.
Коммерсантъ 05:45
Транспорт

На дорогах Финляндии установят новые дорожные знаки

Как передает Yle, согласно новому закону о дорожном движении, который вступит в силу 1 июня, в общей сложности в Суоми появится около 50 полностью новых знаков.
РБК Санкт-Петербург 05:04
Общество

ЗС Карелии приняло в двух чтениях закон об индексации выплат ветеранам

20 февраля на заседании ЗС Карелии сразу в двух чтениях был принят закон об индексации выплат ветеранам труда и другим льготникам.
АиФ Карелия 04:07
Технологии

В России создают мобильную РЛС для наблюдения за надводными кораблями

ТАСС 00:09
ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
RT на русском 17 февраля в 20:04
Армия и оружие

Стрельбу из новых «Градов» показали на видео

Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Lenta.ru 17 февраля в 10:05
Футбол

Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Говорит Москва 02:01
Политика

В Кремле изучают информацию о росте числа уголовных дел против бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о росте числа уголовных дел в отношении представителей бизнеса, заявил, что в Кремле обратили внимание на эту информацию.
РЕН ТВ 06:01
Экономика

ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Вести.Ru вчера в 06:51
Здоровье

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
Политика

МИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Труд 04:45
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
Общество

Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала

Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
ТАСС вчера в 04:40
Армия и оружие

Россия превратила турецкие танки в Сирии в груду обгоревшего металла

Российские самолеты атаковали два огромных конвоя военной техники, в состав которых входили танки М60 и Leopard.
HotGeo 18 февраля в 02:51
Технологии

В США умер создатель комбинаций Ctrl+C и Ctrl+V

В США на 75-м году жизни умер создатель компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c), «вставить» (Ctrl+v) Ларри Теслер.
РБК 05:22
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Происшествия

Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье

Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:36
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Об уходе Суркова с государственной службы стало известно еще 25 января.
ТагилСити.ру вчера в 01:29
Космос

В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Актуальные Новости 17 февраля в 04:51
Общество

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».
РБК 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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