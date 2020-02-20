Общество
ВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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с чего всё началось
Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.Forbesвчера в 23:24
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Происшествия
На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая
Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Экономика
Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета
Мишустин добавил, что контракты на строительство объектов и закупки в рамках национальных проектов должны заключаться в начале года, и отметил, что правительство до 1 января приняло все нормативные акты, которые необходимы для открытия бюджетных расходов.
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
Экономика
Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке.
Политика
Мишустин назначил Пугачёва заместителем министра здравоохранения РФ
Назначить Пугачева Павла Сергеевича заместителем министра здравоохранения РФ, — говорится в распоряжении.
Политика
Путин поручил ФСБ обеспечить антикоррупционную защиту нацпроектов
Президент России Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу обеспечить антикоррупционную защиту национальных проектов.
Транспорт
На дорогах Финляндии установят новые дорожные знаки
Как передает Yle, согласно новому закону о дорожном движении, который вступит в силу 1 июня, в общей сложности в Суоми появится около 50 полностью новых знаков.
Общество
ЗС Карелии приняло в двух чтениях закон об индексации выплат ветеранам
20 февраля на заседании ЗС Карелии сразу в двух чтениях был принят закон об индексации выплат ветеранам труда и другим льготникам.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Армия и оружие
Стрельбу из новых «Градов» показали на видео
Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Футбол
Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
Политика
В Кремле изучают информацию о росте числа уголовных дел против бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о росте числа уголовных дел в отношении представителей бизнеса, заявил, что в Кремле обратили внимание на эту информацию.
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Политика
МИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Общество
Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала
Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Армия и оружие
Россия превратила турецкие танки в Сирии в груду обгоревшего металла
Российские самолеты атаковали два огромных конвоя военной техники, в состав которых входили танки М60 и Leopard.
Технологии
В США умер создатель комбинаций Ctrl+C и Ctrl+V
В США на 75-м году жизни умер создатель компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c), «вставить» (Ctrl+v) Ларри Теслер.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Происшествия
Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье
Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Об уходе Суркова с государственной службы стало известно еще 25 января.
Космос
В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа
Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Общество
Forbes назвал самые дорогие компании Рунета
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».