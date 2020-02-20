Общество
КоммерсантъОсновательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд, за год оно увеличилось на $400 млн. Состояние госпожи Батуриной за тот же период осталось без изменений, оно составляет $1,2 млрд.
Читать в источнике
Оценить496
с чего всё началось
Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.Forbesвчера в 23:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Экономика
ФАС предложила новую методику для увеличения портовых сборов
Максимальные ставки некоторых портовых сборов в России предложено увеличить в 154−177 раз, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект индексации сборов на 2020−2022 годы.
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве
Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
Технологии
Google неожиданно выпустила Android 11
Как и полагается, Android 11 Developer Preview пока можно установить лишь на смартфоны Google Pixel, хотя первые модели в списке совместимости уже отсутствуют.
Авто
Обновленную Hyundai Solaris представили в России
Южнокорейская компания Hyundai представила обновленный седан Hyundai Solaris для рынка РФ.
Политика
Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии
Шоу-бизнес
Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова
О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Происшествия
Устроивший стрельбу в Германии найден мертвым
Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу в кальянных в немецком Ханау, найден мертвым у себя дома.
Экономика
Экономика Украины снижалась с 1990 по 2017 год — МВФ
Украина вошла в список стран, чьи экономики падали с 1990 по 2017 годы.
Здоровье
Немецкие диетологи рассказали о пяти эффективных способах похудеть
Общество
Дочь Спилберга захотела стать порнозвездой
Микаэла Спилберг, приемная дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга намерена сделать карьеру в порноиндустрии.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Футбол
Казарцев — о мате Гончаренко в свой адрес: мы тоже употребляем такие слова
Арбитр Василий Казарцев прокомментировал инцидент с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко по окончании матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). После финального свистка Гончаренко подошёл к главному арбитру Казарцеву и с использованием ненормативной лексики высказал ему претензии за судейство.
Кино
Актер Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли
Главного героя картины сыграет популярный актер Павел Прилучный. И роль его будет достаточно непростой - ему придется экстремально похудеть.
Наука
Квантовая нейросеть научилась работать с квантовыми данными
Нейросеть показала хорошую предсказательную способность в задаче определения случайного многокубитного преобразования даже на шумной выборке, а метод обучения, представленный учеными, потенциально дает экспоненциальное ускорение в обучении глубоких нейросетей.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
Происшествия
ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов
Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Общество
Совет директоров «Газпрома» назначил нового зампредправления
Совет директоров «Газпрома» согласовал назначение на должность зампредправления—главного бухгалтера Михаила Россеева сроком на пять лет, следует из материалов компании на портале Центра раскрытия корпоративной информации.
Финансы
Рубль незначительно снизился к доллару и евро
Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.
Здоровье
Ученый допустил эпидемию коронавируса в России
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 2012 человек.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Происшествия
Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме
Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Технологии
Умер изобретатель команд «Cut», «Copy» и «Paste»
В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v).
Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей
Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
Политика
Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.