Общество
КоммерсантъОсновательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд, за год оно увеличилось на $400 млн. Состояние госпожи Батуриной за тот же период осталось без изменений, оно составляет $1,2 млрд.
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с чего всё началось
Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.Forbesвчера в 23:24
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Технологии
Rambler и Group IB сорвали крупную мошенническую атаку
Rambler Group и специализирующаяся на предотвращении кибератак Group-IB выявили многоступенчатую мошенническую схему под видом фиктивной Ежесезонной премии «Лайк года — 2020».
Происшествия
Устроивший стрельбу в немецком Ханау оставил видеопризнание
Мужчина, который устроил стрельбу в немецком городе Ханау, оставил письмо и видеозапись, в которых признался в преступлении, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Недвижимость
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Двумя годами ранее основной категорией покупателей «вторички» в Москве назывались, напротив, представители старшего поколения.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Волейбол
Казанский «Зенит» впервые в истории не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Казанский клуб выступает в Лиге чемпионов с сезона 2007/08 и все эти годы неизменно выходил в плей-офф.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Общество
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции
Генеральный директор СЭПО Евгений Резник объявил сотрудникам предприятия о прекращении производства холодильников «Саратов» 18 февраля, написала местная жительница Елена Мищенко в комментариях на странице губернатора Саратовской области Валерия Радаева в Instagram.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Происшествия
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Авто
LADA Granta получила более мощный двигатель
Отныне самая высокая мощность LADA Granta достигает 117 л.с. при 5800 об / мин, а ее максимальный крутящий момент ограничен 164 Нм при 4200 об / мин. Как передают в организации "Супер-Авто", для создания машин LADA Granta 1, 8L организация проводит переоборудование готовых авто LADA Granta с 1, 6-литровым бензиновым двигателем ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
Технологии
Умер изобретатель команд «Cut», «Copy» и «Paste»
В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v).
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Происшествия
Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме
Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Футбол
Черышев забил единственный гол «Валенсии» в матче ЛЧ с «Аталантой»
Единственный мяч у гостей забил вышедший на замену Денис Черышев.
Интернет
Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов
18 февраля Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. У супругов родился долгожданный мальчик.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Общество
Свадебный ажиотаж ожидается в Воронежской области в красивую дату
Кино
Драма «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль
Общество
Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин
Роскачество составило новый рейтинг ликерных вин из российского винограда в рамках проекта «Винный гид России».