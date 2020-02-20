Общество

ТАССТАССВладелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes. По версии издания, ее состояние достигло $1,4 млрд.
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Таковой Татьяна Бакальчук – основательница интернет-магазина Wildberries
 с широчайшей сетью фирменных пунктов самовывоза по всей России, включая почти три десятка в Брянске и области, стала по версии Forbes.
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«На меня будто плита упала»: миллиардер Татьяна Бакальчук о том, как деньги изменили жизнь богатейшей женщины страны

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Экономика

Рынок смартфонов в России в 2019 году превысил 30 млн штук

2019 год стал рекордным для рынка смартфонов в России. Согласно исследованию IDC, объем поставок достиг 32,9 млн штук.
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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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РБК вчера в 23:33
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
РИА Новости вчера в 22:18
Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

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Российская газета 00:23
Происшествия

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
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Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

ToDay News Ufa 19 февраля в 03:34
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань вчера в 02:08
Общество

Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM 18 февраля в 12:38
Технологии

Sony и Facebook пропустят конференцию разработчиков видеоигр GDC 2020 из-за коронавируса

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CyberSport.ru вчера в 22:05
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
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Происшествия

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Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан в Красноярске на 48 часов до избрания ему меры пресечения.
ТАСС вчера в 23:03
Политика

Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.
Lenta.ru вчера в 15:37
Биатлон

Карим Халили готовится бежать эстафету на ЧМ по биатлону

News.ru вчера в 08:03
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Xiaomi Mi 10 Lite оказался совсем непохож на Xiaomi Mi 10

На сайте Slashleaks опубликовали первые качественные рендеры нового смартфона Xiaomi Mi 10 Lite, который выйдет в Китае под названием Xiaomi Mi СС10.
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Общество

Пятимесячной девочке из Екатеринбурга собрали 160 млн рублей на укол

В Екатеринбурге закрыт сбор средств на лечение пятимесячной девочки. Об этом в инстаграм написали её родители.
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Глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин сообщил тревожные новости.
Аргументы недели вчера в 10:13
Происшествия

На Украине открыли два уголовных дела из-за беспорядков под Полтавой

Российская газета вчера в 16:31
Здоровье

Иностранцы едут плодиться в Приморье

Некоторые хотят родить не на территории своей страны, а именно в Приморье.
Восток-Медиа вчера в 21:38
Здоровье

Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска

Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Бийский рабочий 19 февраля в 22:59
Политика

«Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров

REGNUM вчера в 05:22
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
МК-Спорт вчера в 07:14
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Общество

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РИА Новости 19 февраля в 06:49
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Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию

В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Газета.Ru вчера в 18:07
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
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Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
RT на русском вчера в 14:30
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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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