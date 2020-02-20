Общество
ТАССВладелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes. По версии издания, ее состояние достигло $1,4 млрд.
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с чего всё началось
Таковой Татьяна Бакальчук – основательница интернет-магазина Wildberries с широчайшей сетью фирменных пунктов самовывоза по всей России, включая почти три десятка в Брянске и области, стала по версии Forbes.Брянский ворчунвчера в 09:56
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Экономика
Рынок смартфонов в России в 2019 году превысил 30 млн штук
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Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Общество
Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
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Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Общество
Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
Технологии
Sony и Facebook пропустят конференцию разработчиков видеоигр GDC 2020 из-за коронавируса
Ранее из-за коронавируса Sony отказалась от участия в выставке PAX East, где собиралась показать демо The Last of Us Part II.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, который сбил журналиста
Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан в Красноярске на 48 часов до избрания ему меры пресечения.
Политика
Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.
Биатлон
Карим Халили готовится бежать эстафету на ЧМ по биатлону
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Lite оказался совсем непохож на Xiaomi Mi 10
На сайте Slashleaks опубликовали первые качественные рендеры нового смартфона Xiaomi Mi 10 Lite, который выйдет в Китае под названием Xiaomi Mi СС10.
Общество
Пятимесячной девочке из Екатеринбурга собрали 160 млн рублей на укол
В Екатеринбурге закрыт сбор средств на лечение пятимесячной девочки. Об этом в инстаграм написали её родители.
Здоровье
В Китае заявили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся
Глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин сообщил тревожные новости.
Происшествия
На Украине открыли два уголовных дела из-за беспорядков под Полтавой
Здоровье
Иностранцы едут плодиться в Приморье
Некоторые хотят родить не на территории своей страны, а именно в Приморье.
Здоровье
Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска
Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Политика
«Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию
В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.