Происшествия
Газета.RuОснователя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС. Он обвиняется в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Основатель компании "Рольф" Сергей Петров, обвиняемый в выводе за рубеж 4 млрд рублей, объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. "Сергей Петров объявлен в розыск", - сказала представитель суда.ТАСС05:06
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