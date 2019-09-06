Основатель компании "Рольф" Сергей Петров, обвиняемый в выводе за рубеж 4 млрд рублей, объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. "Сергей Петров объявлен в розыск", - сказала представитель суда.

с чего всё началось

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде. Его обвиняют по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. В суд поступило ходатайство о заочном аресте Петрова.

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