Происшествия
Газета.RuОснователя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС. Он обвиняется в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Собеседник агентства отметил, что Петров объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение. Также, уточнили в суде, следствие просит о заочном аресте бывшего гендиректора "Рольф" Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской компании "Панабел Лимитед" Георгия Кафкалии.Интерфакс04:40
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