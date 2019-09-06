Собеседник агентства отметил, что Петров объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение. Также, уточнили в суде, следствие просит о заочном аресте бывшего гендиректора "Рольф" Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской компании "Панабел Лимитед" Георгия Кафкалии.

с чего всё началось

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС. Он обвиняется в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

Гаджеты Китайский регулятор показал новую мощную версию смартфона Xiaomi Mi 9 Китайское коммуникационное агентство TENAA опубликовало документацию на новую версию смартфона Xiaomi Mi 9. Модель может похвастаться не только поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G.

Авто Продажи новых легковых авто и LCV в России упали на 1,3% По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе в России было продано 145 545 единиц легковых авто и легкого коммерческого транспорта (LCV) – на 1,3% меньше, чем годом ранее.

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Политика В США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что возглавит антимонопольное расследование в отношении деятельности компании Facebook.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Армия и оружие США провели пуск баллистических ракет Trident II D5 США провели испытательный запуск четырёх межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 со стратегической атомной подводной лодки USS Nebraska (SSBN 739) класса Ohio, сообщило Стратегическое командование США.

Транспорт Из-за ливня с градом в Краснодаре остановились трамваи и троллейбусы Краевой центр приходит в себя после разгула стихии Краснодар, 6 сентября. На столицу Кубани обрушился ливень и град.

Происшествия Памфилова отбилась от нападавшего стулом Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко».

Футбол «Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма» Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.

Космос Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны 03.09.19 Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал, сообщает Daily Mail.

Космос Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.

Футбол Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).

Политика В Минэкономразвития ответили на критику Мутко Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.

Политика Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.

Экономика Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Политика Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию 3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.

Происшествия Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.

Транспорт МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.

Гаджеты Sony выпустила плеер Walkman NW-A105 Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.

Финансы ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.

Авто KIA рассказала о новинках для России в 2020 году В 2020 году компания KIA привезет в Россию два новых SUV – компактный кроссовер Seltos и большой внедорожник Mohave.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов ждут на свадьбе 300 гостей Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится уже через неделю, а ведь еще совсем недавно многие были уверены, что театральный режиссер и известная телеведущая общаются только лишь ради пиара.