Собеседник агентства отметил, что Петров объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение. Также, уточнили в суде, следствие просит о заочном аресте бывшего гендиректора "Рольф" Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской компании "Панабел Лимитед" Георгия Кафкалии.

с чего всё началось

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС. Он обвиняется в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

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