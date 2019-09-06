Происшествия

Газета.RuГазета.RuОснователя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС. Он обвиняется в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
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Следствие попросило суд заочно арестовать основателя автодилера «Рольф»

Собеседник агентства отметил, что Петров объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение. Также, уточнили в суде, следствие просит о заочном аресте бывшего гендиректора "Рольф" Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской компании "Панабел Лимитед" Георгия Кафкалии.
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