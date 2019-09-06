Происшествия
Газета.RuОснователя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС. Он обвиняется в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Собеседник агентства отметил, что Петров объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение. Также, уточнили в суде, следствие просит о заочном аресте бывшего гендиректора "Рольф" Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской компании "Панабел Лимитед" Георгия Кафкалии.Интерфакс04:40
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"Не знаю, нужна ли киберполиция", - заметил в ответ на предложения глава государства.
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Происшествия
Памфилова рассказала о травмах после нападения
Интерфакс 10:17
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Футбол
Быстров рассказал о своём отношении к геям
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своём отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также вспомнил инцидент из 2018 года, когда его ударил по лицу неизвестный мужчина, находившийся возле одного из петербургских гей-клубов.
Чемпионат 09:40
Культура
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Происшествия
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РИА Новости вчера в 09:37
Армия и оружие
Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»
Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru 08:00
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Общество
РПЦ разрешили продавать вино для господ
Лицензия касается обычного и игристого вина, а не ликерного, которое используется при производстве церковного кагора, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 10:36
Авто
«АвтоВАЗ» сменил поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta
«АвтоВАЗ» сменил поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta и Lada XRay.
Автоновости дня 01:43
Финансы
Китай может вскоре снизить нормы резервирования для банков
Народный банк Китая (китайский ЦБ) снизил нормативы резервных требований для банков в январе после аналогичного призыва Госсовета в декабре.
Финмаркет 04 сентября в 09:33
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Общество
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Шоу-бизнес
39-летний возлюбленный Бабкиной планирует уйти в лес
Евгений Гор признался в социальных сетях, что хотел бы уйти в лес.
Рамблер 00:28
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме
Сборная России сыграет в белой форме в матче против команды Шотландии в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Матч ТВ 07:35
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Авто
Заведется ли Lada Vesta после года простоя
Два экземпляра Lada Vesta были куплены Nokian у питерского дилера марки и переправлены в Финляндию: предполагалось, что популярная в России модель будет интересна журналистам в качестве автомобиля для проведения сравнительных тестов, но расчёт оказался неверным, и машины стоят без дела уже больше года.
Российская газета вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
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В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
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РБК 10:01
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Технологии
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов
Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов.
РБК 08:00