Происшествия
РБКОснователя проекта «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере. Имя задержанного в полиции не называют.
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с чего всё началось
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере.РБКвчера в 16:23
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Администратору сообщества «Омбудсмен полиции» Воронцову предъявлено обвинение по делу о вымогательстве
Агентство Москвавчера в 15:43
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Московский Комсомолец вчера в 11:20
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РИА Новости вчера в 03:03
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Шпионы сфотографировали в Южной Корее закамуфлированный прототип новинки от SsangYong.
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Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит вчера в 07:11
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Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек
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Специалисты NASA показали масштабы таяния льдов
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В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
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Коммерсантъ 06 мая в 09:35
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
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