с чего всё началось

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере. Имя задержанного в полиции не называют.

Общество Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.

Общество В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. 5

Общество Жители Вашингтона стали специально заражаться коронавирусом В Вашингтоне некоторые из местных жителей стали устраивать «коронавечеринки» – мероприятия, на которые приглашают носителей коронавируса, чтобы другие участники могли заразиться от них при общении.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

Общество Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции. 11

Экономика Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.

Происшествия Потомственный математик пять дней пролежал с трупом матери в Москве Мужчина сжимал в объятиях труп матери, которая лежала у него на груди. Судя по всему, женщина скончалась около пяти дней назад.

Политика Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации» Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19. 1

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Кино Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего. 200

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Происшествия В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве. 33

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