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Life.ru
Life.ru

Основная соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК на итоги выборов

Основная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком по итогам выборов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии и набирает 80,08% голосов. Домохозяйка Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов.
ТАСС09:45
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Газета.Ru

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии

Газета.Ru13:02
РИА Новости

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии

РИА Новости09:55
ТАСС

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

ТАСС09:45
Коммерсантъ

Тихановская потребовала пересчета голосов

Коммерсантъ09:49
РБК

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

РБК09:40
Московский Комсомолец

Тихановская подала жалобу в ЦИК

Московский Комсомолец09:42
RT на русском

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10:24
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Maserati представила обновленные седаны Trofeo Ghibli и Quattroporte

Maserati оснастила свои Ghibli и Quattroporte 3,8-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 572 л.с. Trofeo — самые быстрые серийные автомобили Maserati на сегодняшний день, способные развивать максимальную скорость 327 км/ч.
Avtovesti.com09:24

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ТАСС13:00
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Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости10:38
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ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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