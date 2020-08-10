Основная соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК на итоги выборов
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Основная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком по итогам выборов.В источнике
С чего всё началось
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов
По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии и набирает 80,08% голосов. Домохозяйка Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов.
ТАСС09:45
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