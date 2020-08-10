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Life.ru

Основная соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК на итоги выборов

Основная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком по итогам выборов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии и набирает 80,08% голосов. Домохозяйка Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов.
ТАСС09:45
Подробнее о событии
Газета.Ru

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии

Газета.Ru13:02
РИА Новости

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии

РИА Новости09:55
Московский Комсомолец

Тихановская подала жалобу в ЦИК

Московский Комсомолец09:42
ТАСС

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

ТАСС09:45
РБК

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

РБК09:40
Коммерсантъ

Тихановская потребовала пересчета голосов

Коммерсантъ09:49
RT на русском

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

RT на русском09:28

Во всех районах Минска идут столкновения протестующих с милицией

Минск, 10 августа 2020, 23:17 — REGNUM Массовые акции протеста в Минске выходят на новый уровень: протестующие против бессменного правления Александра Лукашенко пытаются строить баррикады в разных районах города.
Во всех районах Минска идут столкновения протестующих с милицией
REGNUM16:17

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Василий Уткин: На месте Казарцева я бы так и не понял, что сообщал видеопомощник

Популярный блогер Василий Уткин прокомментировал скандальное судейство в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). По его мнению, технология ВАР не помогает, а запутывает российских арбитров.
Bookmaker-ratings.ru15:20

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
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СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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