Зачем ЗТЗ решил купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северный поток-2" и "Сила Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал сокращать заказы на поставку труб.

Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

Происшествия Контрабандисты пойдут под суд за доставку в Россию рома с кокаином Курьеры под видом туристов перевозили бутылки с растворенным в роме кокаином, после чего главарь банды лично выпаривал наркотик из алкогольной жидкости.

Общество Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения «В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram. 133

Общество В России за сутки выявлено 6368 случаев коронавируса В России за сутки подтверждено 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Здоровье У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 694

Политика МИД РФ: Россия утратила доверие к США Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов». 246

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,3K

Гаджеты «Живые» фото Samsung Galaxy Note20 опубликовали в сети до анонса В сети впервые опубликованы фотографии пока не анонсированного флагманского смартфона Samsung - Galaxy Note20.

Общество На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма добыли на Мариинском прииске в Свердловской области.

Политика ЦИК запустит пилотные проекты по электронному голосованию Первые пилотные проекты по электронному голосованию в регионах планируется запустить на выборах этой осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. 5

Общество В Самарской области еще 102 человека заразились коронавирусом Всего с начала эпидемии в регионе опасной инфекцией было заражено более 5 тысяч человек, умерли 58.

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,6K

Экономика Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо. 360

Политика Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.

Политика Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым. 823

Игры Pokemon GO заработала больше 3,6 млрд долларов за четыре года По подсчётам аналитической фирмы Sensor Tower, Pokemon GO заработала больше 3,6 млрд долларов спустя четыре года после выхода.