Экономика

РБКРБКОсновной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

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Зачем ЗТЗ решил купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северный поток-2" и "Сила Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал сокращать заказы на поставку труб.
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Претендентом на ЧТПЗ стал основной поставщик труб для «Газпрома»

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Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

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