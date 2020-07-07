Зачем ЗТЗ решила купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северного потока-2" и "Силы Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал снижать заказы на поставку труб.

Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

Общество «Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного. 382

Политика Лукашенко пришел на интервью без обуви Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви. 22

Армия и оружие Военная сводка с Донбасса, 7 июля. «ВСУ нанесли удары по окраинам Донецка» С начала текущих суток боевики 35-й бригады под личным руководством военного преступника ПАЛАСА совершили вооруженную провокацию на Горловском направлении применив по окраинам ГОРЛОВКИ запрещённую Минскими соглашениями крупнокалиберную артиллерию и минометы, выпустив по окраинам населенного пункта СОРОК ДЕВЯТЬ 152 и 122-мм снарядов и более ПЯТИДЕСЯТИ мин калибром 120 и 82-мм.

Общество На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма добыли на Мариинском прииске в Свердловской области.

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. 5

Здоровье Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent. 80

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,1K

Футбол Чалов вошел в топ-10 бомбардиров ПФК ЦСКА в чемпионатах России Российский форвард Фёдор Чалов вошел в десятку лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России.

Происшествия В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир» Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.

Происшествия Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения. 10

Общество TikTok перестанет работать в Гонконге из-за закона о нацбезопасности Ранее глава Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не будут рассматривать судебные запросы и запросы спецслужб в Гонконге о предоставлении персональных данных своих пользователей из-за этого закона. 7

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 329