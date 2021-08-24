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Основные фондовые индексы США выросли после полного утверждения вакцины Pfizer от COVID-19

На торгах 20 августа американские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику.
SIA.ru
На закрытии промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,61% до 35335,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,16%, до 14942,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,85%, до 4479,53 пункта.
ПРАЙМ
В пятницу отмечался переток капитала в акции «роста».
SIA.ru
По итогам предыдущей недели ключевые американские индексы снизились на общем негативном фоне.
ПРАЙМ

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