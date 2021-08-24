Доллар падает после роста на прошлой неделе на фоне новых сомнений ФРС

Доллар США в понедельник в целом упал после того, как на прошлой неделе зафиксировал самый большой недельный рост более чем за два месяца, поскольку некоторые сомнения относительно курса денежно-кредитной политики США спровоцировали фиксацию прибыли.