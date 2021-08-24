На закрытии промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,61% до 35335,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,16%, до 14942,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,85%, до 4479,53 пункта.
Доллар США в понедельник в целом упал после того, как на прошлой неделе зафиксировал самый большой недельный рост более чем за два месяца, поскольку некоторые сомнения относительно курса денежно-кредитной политики США спровоцировали фиксацию прибыли.
Чтобы подтвердить полученные результаты, провели эксперимент: диким летучим мышам предложили на выбор обычный, но незрелый плод перца и незрелый плод того же растения — генетически обогащенный летучими органическими соединениями, ответственными за аромат.