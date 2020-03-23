Финансы
ПРАЙМБиржи АТР в основном снижаются на рисках вокруг коронавируса
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются вслед за снижением американских бирж в пятницу из-за страхов вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Спорт
Японский премьер усомнился в возможности проведения ОИ-2020
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в «сложившихся в мире обстоятельствах» на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщили СМИ.
Общество
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Здоровье
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом в два раза чаще женщин
По словам Брико, статистика свидетельствует, что смертность среди мужчин от коронавирусной инфекции также выше, чем среди женщин.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Авто
В Toyota рассказали, какие RAV4 предпочитают россияне
Представители официальных дилерских центров японской марки Toyota рассказали о том, какие именно версии популярного кроссовера RAV4 чаще всего предпочитают россияне.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Происшествия
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег
Примечательно, что Удодова подозревали в отмывании денег и раньше — в 2007 году в Швейцарии.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
Общество
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Как сообщают эксперты, сейчас в России настал тот период, когда коронавирус распространяется с той же скоростью, что и в некоторых странах Европы таких, как Франция, Великобритания, Германия и Испания.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
Происшествия
Массовый побег из ИВС в Туве сняли на видео
Следователи передали в суд уголовное дело в отношении двоих рецидивистов, которые в апреле минувшего года устроили массовый побег задержанных и осужденных из изолятора временного содержания в Туве.
Общество
Ведущая «Вестей» назвала голосование по поправкам в Конституцию «театральной постановкой»
Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» демонстративно отказалась голосовать по Конституции РФ.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Футбол
Защитник «Реала» Хакими разыграл свою девушку, поучаствовав в новом челлендже
Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», поучаствовал в новом челлендже.
Общество
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
Люди, заразившиеся коронавирусом, могут перестать ощущать вкус еды или различать запахи.
Шоу-бизнес
Видео из ванной опубликовала обнажённая Мадонна
Американская исполнительница Мадонна разместила в своём аккаунте в Twitter ролик под названием «Нет-дискриминации-COVID-19!».
Авто
В Самарской области раскупили почти все автомобили
В запасниках у самарских автодилеров закончились практически все автомобили, пишет сегодня, 23 марта, «Самарское обозрение».
Политика
Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести онлайн
Международный песенный конкурс «Евровидение» могут провести онлайн в 2020 году.
Общество
В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
Происшествия
В Ленобласти от удушья умерла девушка, находящаяся на карантине
17-летняя девушка, находящаяся вместе с родителями на карантине на даче во Всеволожском районе, умерла от удушья, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян примерила латексный костюм от BALMAIN
Кардашьян добавила, что в этом костюме ей нужно будет ходить не менее двух часов.
Финансы
Коронавирус продолжает наступать и накрывает волной почти все страны
Коронавирус продолжает наступать и накрывает волной почти все страны.
Общество
Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.