Финансы

ПРАЙМПРАЙМБиржи АТР в основном снижаются на рисках вокруг коронавируса

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются вслед за снижением американских бирж в пятницу из-за страхов вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
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Основные индексы АТР снижаются на 1–4%

Коммерсантъ00:56

Биржи АТР в основном снижаются на рисках вокруг коронавируса

ПРАЙМ00:59

Рынок акций РФ начал новую неделю обвалом индексов на 4,1-4,8%

Финмаркет03:05
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Спорт

Японский премьер усомнился в возможности проведения ОИ-2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в «сложившихся в мире обстоятельствах» на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 04:21
Общество

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Газета.Ru 04:29
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Здоровье

Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом в два раза чаще женщин

По словам Брико, статистика свидетельствует, что смертность среди мужчин от коронавирусной инфекции также выше, чем среди женщин.
FlashNord 05:00
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Авто

В Toyota рассказали, какие RAV4 предпочитают россияне

Представители официальных дилерских центров японской марки Toyota рассказали о том, какие именно версии популярного кроссовера RAV4 чаще всего предпочитают россияне.
Дни24 21 марта в 06:30
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Происшествия

В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег

Примечательно, что Удодова подозревали в отмывании денег и раньше — в 2007 году в Швейцарии.
Pravda.Ru 05:05
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Общество

Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.
ТАСС 02:58
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Как сообщают эксперты, сейчас в России настал тот период, когда коронавирус распространяется с той же скоростью, что и в некоторых странах Европы таких, как Франция, Великобритания, Германия и Испания.
Обзор газет 04:30
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Происшествия

Массовый побег из ИВС в Туве сняли на видео

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении двоих рецидивистов, которые в апреле минувшего года устроили массовый побег задержанных и осужденных из изолятора временного содержания в Туве.
Вести.Ru 04:33
Общество

Ведущая «Вестей» назвала голосование по поправкам в Конституцию «театральной постановкой»

Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» демонстративно отказалась голосовать по Конституции РФ.
Evo-rus.com вчера в 07:26
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Футбол

Защитник «Реала» Хакими разыграл свою девушку, поучаствовав в новом челлендже

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», поучаствовал в новом челлендже.
Чемпионат 05:11
Общество

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Люди, заразившиеся коронавирусом, могут перестать ощущать вкус еды или различать запахи.
Live24 вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Видео из ванной опубликовала обнажённая Мадонна

Американская исполнительница Мадонна разместила в своём аккаунте в Twitter ролик под названием «Нет-дискриминации-COVID-19!».
Live24 04:12
Авто

В Самарской области раскупили почти все автомобили

В запасниках у самарских автодилеров закончились практически все автомобили, пишет сегодня, 23 марта, «Самарское обозрение».
Pro Город Самара 05:02
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала.
Piter.tv 03:02
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести онлайн

Международный песенный конкурс «Евровидение» могут провести онлайн в 2020 году.
Культуромания 04:00
Общество

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
TatCenter 03:32
Происшествия

В Ленобласти от удушья умерла девушка, находящаяся на карантине

17-летняя девушка, находящаяся вместе с родителями на карантине на даче во Всеволожском районе, умерла от удушья, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Росбалт 03:47
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян примерила латексный костюм от BALMAIN

Кардашьян добавила, что в этом костюме ей нужно будет ходить не менее двух часов.
RuNews24.ru 02:56
Финансы

Коронавирус продолжает наступать и накрывает волной почти все страны

Коронавирус продолжает наступать и накрывает волной почти все страны.
Finam.Ru 04:51
Общество

Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса.
Интерфакс 05:01
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News вчера в 12:09
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