Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются вслед за снижением американских бирж в пятницу из-за страхов вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Биржи АТР в основном снижаются на рисках вокруг коронавируса

Спорт Японский премьер усомнился в возможности проведения ОИ-2020 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в «сложившихся в мире обстоятельствах» на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщили СМИ.

Политика Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Авто В Toyota рассказали, какие RAV4 предпочитают россияне Представители официальных дилерских центров японской марки Toyota рассказали о том, какие именно версии популярного кроссовера RAV4 чаще всего предпочитают россияне.

Экономика Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».

Общество Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.

Общество В Москве отменили льготный проезд для школьников На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.

Общество В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу Как сообщают эксперты, сейчас в России настал тот период, когда коронавирус распространяется с той же скоростью, что и в некоторых странах Европы таких, как Франция, Великобритания, Германия и Испания.

Происшествия Массовый побег из ИВС в Туве сняли на видео Следователи передали в суд уголовное дело в отношении двоих рецидивистов, которые в апреле минувшего года устроили массовый побег задержанных и осужденных из изолятора временного содержания в Туве.

Финансы Рубль падает на открытии торгов Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.