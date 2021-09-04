ТАССОсобый налоговый режим на Курилах планируется ввести до конца 2021 годаНалоговый режим, предполагающий набор льгот и стимулов для бизнеса, планируется создать до конца 2021 года.ТАССНа островах можно реализовать и более технологичные проекты, например, наладить производство фармсубстанций, запустить переработку печени краба, отметил министр.НТВВ отношении условий для иностранных компаний министр сказал, что "должен быть хороший симбиоз" с российскими инвесторами.Москва 24Путин отметил, что не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на Курилах.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВНТВЭкономика сегодняLife.ruГазета.RuФАННародные новостиПодробнее о событииКомпании по добыче и переработке краба могут появиться на КурилахФАНвчера в 13:40Особый налоговый режим на Курилах планируется ввести до конца 2021 годаSmotrim.ruвчера в 12:54Чекунков рассказал, какие компании первыми могут появиться на КурилахРЕН ТВвчера в 03:48Особый налоговый режим планируется ввести на Курилах до конца 2021 годаКомсомольская правдавчера в 12:46Особый налоговый режим на Курилах планируется ввести до конца 2021 годаТАССвчера в 12:03Глава Минвостокразвития Чекунков назвал предприятия, которые первыми могут появиться на КурилахРадио Sputnikвчера в 05:13Особый налоговый режим на Курилах введут до конца 2021 годаГоворит Москвавчера в 12:52Показать ещёОценить1Поделиться