ТАССОсобый налоговый режим на Курилах планируется ввести до конца 2021 годаНалоговый режим, предполагающий набор льгот и стимулов для бизнеса, планируется создать до конца 2021 года.ТАССНа островах можно реализовать и более технологичные проекты, например, наладить производство фармсубстанций, запустить переработку печени краба, отметил министр.НТВВ отношении условий для иностранных компаний министр сказал, что "должен быть хороший симбиоз" с российскими инвесторами.Москва 24Путин отметил, что не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на Курилах.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВНТВЭкономика сегодняLife.ruГазета.RuФАНПодробнее о событииОсобый налоговый режим на Курилах планируется ввести до конца 2021 годаТАСС12:03Особый налоговый режим на Курилах планируется запустить до конца этого годаГазета.Ru13:19Особый налоговый режим на Курилах планируется ввести до конца 2021 годаSmotrim.ru12:54Особый налоговый режим планируется ввести на Курилах до конца 2021 годаКомсомольская правда12:46Компании по добыче и переработке краба могут появиться на КурилахФАН13:40Глава Минвостокразвития Чекунков назвал предприятия, которые первыми могут появиться на КурилахРадио Sputnik05:13Чекунков рассказал, какие компании первыми могут появиться на КурилахРЕН ТВ03:48Показать ещёОценитьПоделиться