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Особый налоговый режим на Курилах планируется ввести до конца 2021 года

Налоговый режим, предполагающий набор льгот и стимулов для бизнеса, планируется создать до конца 2021 года.
ТАСС
На островах можно реализовать и более технологичные проекты, например, наладить производство фармсубстанций, запустить переработку печени краба, отметил министр.
НТВ
В отношении условий для иностранных компаний министр сказал, что "должен быть хороший симбиоз" с российскими инвесторами.
Москва 24
Путин отметил, что не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на Курилах.
ТАСС

Подробнее о событии

Особый налоговый режим на Курилах планируется ввести до конца 2021 года
ТАСС12:03
Особый налоговый режим на Курилах планируется запустить до конца этого года
Газета.Ru13:19
Особый налоговый режим на Курилах планируется ввести до конца 2021 года
Smotrim.ru12:54
Особый налоговый режим планируется ввести на Курилах до конца 2021 года
Комсомольская правда12:46
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