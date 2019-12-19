Общество

РБКРБКОсобый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий. Он будет действовать с 31 декабря по 5 января включительно, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
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с чего всё началось
Согласно сообщению
, опубликованному на сайте Мэра Москвы, доступ граждан в центральную часть города в период с 31 декабря по 5 января будет осуществляться в особом порядке.
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