Общество
РБКОсобый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы
Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий. Он будет действовать с 31 декабря по 5 января включительно, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
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с чего всё началось
На время новогодних праздников попасть в центр Москвы к местам проведения мероприятий можно будет только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах (КПП), сообщается на сайте столичной мэрии.Lenta.ru01:51
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