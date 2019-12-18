с чего всё началось

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий. Он будет действовать с 31 декабря по 5 января включительно, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Происшествия Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.

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Общество Производители шампанского предупредили о резком спаде производства Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.

Политика Конгресс проголосовал за импичмент Трампа Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.

Политика В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.

Политика Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.

Общество Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.

Общество 31 декабря в Татарстане объявлено выходным Ранее Минниханов вынес на голосование опрос по поводу того, делать ли 31 декабря в республике выходным.

Транспорт Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Наука Самый глубокий в мире каньон обнаружен подо льдом Антарктиды Например, дно под ледниками оказалось гораздо глубже, чем предполагалось ранее, что означает, что эти ледяные щиты подвергаются еще большему риску отступления в условиях потепления.

Общество Что изменится в жизни россиян в 2020 году В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.

Общество России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.

Футбол Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией» Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.