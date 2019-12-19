Общество

РБКРБКОсобый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий. Он будет действовать с 31 декабря по 5 января включительно, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
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с чего всё началось
На время новогодних праздников попасть в центр Москвы к местам проведения мероприятий можно будет только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах (КПП), говорится
 на сайте столичной мэрии.
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Особый режим доступа введут в Москве во время новогодних каникул

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