Общество

РИА НовостиРИА НовостиОсобый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы

Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.
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с чего всё началось
На время новогодних праздников попасть в центр Москвы к местам проведения мероприятий можно будет только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах (КПП), говорится
 на сайте столичной мэрии.
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