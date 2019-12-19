Общество
РИА НовостиОсобый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы
Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.
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с чего всё началось
На время новогодних праздников попасть в центр Москвы к местам проведения мероприятий можно будет только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах (КПП), говорится на сайте столичной мэрии.Lenta.ru01:51
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