с чего всё началось

Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.

Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы

Политика Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».

Политика В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2» США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».

Общество Путин потребовал повысить базовую ставку оплаты труда врачей Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главврачей и повысить базовую ставку.

Кино Васильев появится в новом сезоне «Сватов» Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.

Политика Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Шоу-бизнес Анастасия Вертинская отмечает 75-летие 19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.

Единоборства Рори МакДональд назвал причину ухода из Bellator Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе, Рори МакДональд, объяснил, почему подписал контракт с PFL вместо того, чтобы продлить соглашение с Bellator MMA.

Общество Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.