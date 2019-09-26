Футбол

Нева СпортНева СпортОсорио о «Енисее»: Ничего не слышал о Сибири до этой поездки

Енисей — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Красноярск, Стадион «Центральный»
Константин Савичев
14′
58′
Алексей Сутормин
63′
Роберт Мак
Венесуэльский защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио рассказал о том, какие впечатления у него остались от поездки в Красноярск и рассказал, почему «сине-бело-голубые» победили «Енисей».
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