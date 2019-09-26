Футбол
Нева СпортОсорио о «Енисее»: Ничего не слышал о Сибири до этой поездки
Константин Савичев
|14′
|58′
Алексей Сутормин
|63′
Роберт Мак
Венесуэльский защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио рассказал о том, какие впечатления у него остались от поездки в Красноярск и рассказал, почему «сине-бело-голубые» победили «Енисей».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Долгое путешествие и сложный соперник»: Йордан Осорио оценил победу «Зенита» в кубке
Петербургский дневник05:09
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.
РИА Новости 05:51
Общество
Россиянам запретят курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Авто
Автомобили УАЗ получат технологию Connected Car
Технология Connected Car включает встроенные телематические функции, онлайн-сервисы и мобильное приложение, с помощью которого водитель может узнавать о состоянии систем автомобиля, уровне топлива, местоположении, собственном стиле вождения, а также запускать или глушить двигатель прямо со своего смартфона.
Автоновости дня 06:08
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Хоккей
«Авангард» заключил контракт с Макаровым
РИА Новости 05:50
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.
РИА Новости 03:35
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Недвижимость
Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах
Шесть лет назад ситуация была обратной — в большинстве крупных городов предпочтительнее был съем жилья.
РБК 05:00
Политика
Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Происшествия
Суд продлил арест курганскому экс-замгубернатора
ФедералПресс 07:13
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
В районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6
РИА Новости 24 сентября в 04:23
Наука
1,2 миллиона шведов помогли связать ЭКО и рак простаты
Врачи обнаружили, что среди отцов, зачавших детей естественным путем, риск развития рака простаты составил 0,28 процента.
N+1 05:27
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Известия вчера в 15:54
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Экономика
Китай планирует увеличить закупки американской свинины
Вести.Финанс 01:06
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Наука
Рекордно быстрая нейтронная томография показала впитывание воды корнями
Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
N+1 вчера в 09:52
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк с военным космическим аппаратом, сообщили в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости 03:57
Политика
Лавров рассказал о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
Сергей Лавров добавил, что подходящим местом для штаб-квартиры ООН был бы российский город Сочи — как это предлагал Иосиф Сталин, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 19:25