Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатОсорио поддержал челлендж с туалетной бумагой

Венесуэльский защитник «Зенита» Йордан Осорио поддержал челлендж «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Осорио ответил на вызов, брошенный ему партнёром по «Зениту» Себастьяном Дриусси.
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Ларионов подхватил челлендж с туалетной бумагой. Видео

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Гимнастка Селезнева поддержала челлендж с туалетной бумагой

РИА Новостивчера в 16:18

Ведущий Андрей Бедняков и актер Александр Петров поддержали туалетный челлендж футболистов

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Месси поддержал челлендж с туалетной бумагой

Спорт-Экспрессвчера в 16:40

Туалетнобумажные развлечения: Россия подключилась к мировому короначелленджу

Евро-футбол.рувчера в 02:02

Дриусси поддержал челлендж игроков РПЛ с туалетной бумагой

NewInform18 марта в 08:37

Футболист «Спартака» Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой

RT на русском18 марта в 05:40
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Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
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Елена Ваенга сообщила о рождении ребенка

Звезда российского шансона Елена Ваенга сообщила, что в их семье появился еще один ребенок.
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
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50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста

50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
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Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Srnsk 01:03
Происшествия

Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей

Газета.Ru вчера в 08:18
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Политика

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам

ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 04:53
Футбол

Игроки «Спартака» Ещенко и Мельгарехо сошлись в музыкальном баттл-шоу

«Спартак» на своем официальном ютуб-канале выложил новый выпуск музыкального баттл-шоу «СПЕЛИСЬ!».
Sport24.ru 04:51
Политика

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
РБК 01:18
Общество

ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Газета.Ru 04:03
Экономика

В США начался полномасштабный финансовый кризис

В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Русская Планета вчера в 09:51
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 21:02
Финансы

Рынок акций усиливает рост, индекс Мосбиржи уже выше 2400 пунктов

Рынок акций усиливает рост, индекс Мосбиржи уже выше 2400 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
ПРАЙМ 04:28
Общество

Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии

Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
ТАСС 04:20
Наука

Создан новый материал для резистивной памяти

Индикатор вчера в 11:18
Здоровье

Общественники призвали Путина принять экстренные меры против коронавируса

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты, среди которых есть Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар, обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 05:16
Игры

DOOM Eternal в клиенте Bethesda.net осталась без защиты Denuvo

В Steam версии DOOM Eternal используется защита Denuvo.
Игромания.ру 04:59
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Доллар подешевел почти на рубль на старте торгов

На старте торгов доллар подешевел на 92 копейки до 78,20 рубля, евро - на 68 копеек, до 83,97 рубля, следует из биржевых данных.
РЕН ТВ 03:19
Наука

В России начали испытания вакцины против коронавируса

В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
РИА Новости 04:59
Путешествия

«TUI Россия» аннулировал все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля

Туроператор "TUI Россия" в связи с рекомендациями Ростуризма заявил о вынужденной аннуляции всех забронированных у компании туров за рубеж с вылетами с 20 марта по 30 апреля.
Интерфакс 04:46
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Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета

В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Газета.Ru 04:52
Общество

В России приостановят весовой контроль грузовиков с лекарствами

Отмечается, что с 25 марта по 25 апреля текущего года ведомство приостанавливает проведение весового контроля ТС, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, такие как продукты питания, детские товары, медпрепараты в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.
RuNews24.ru 05:17
Спорт

Губерниев: расскажите о здоровье лыжника, который заболел коронавирусом

Общее число заболевших превысило 240 тыс. Ранее Губерниев назвал идиотами организаторов чемпионата России по лыжным гонкам.
Газета.Ru 04:55
Энергетика

Трамп объявил о намерении вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке

Власти США намерены вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке.
Ведомости вчера в 19:01
Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru вчера в 18:19
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