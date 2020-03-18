Коронавирус
ЧемпионатОсорио поддержал челлендж с туалетной бумагой
Венесуэльский защитник «Зенита» Йордан Осорио поддержал челлендж «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Осорио ответил на вызов, брошенный ему партнёром по «Зениту» Себастьяном Дриусси.
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Ведущий Андрей Бедняков и актер Александр Петров поддержали туалетный челлендж футболистов
Комсомольская правдавчера в 13:15
Туалетнобумажные развлечения: Россия подключилась к мировому короначелленджу
Евро-футбол.рувчера в 02:02
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