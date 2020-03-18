Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатОсорио поддержал челлендж с туалетной бумагой

Венесуэльский защитник «Зенита» Йордан Осорио поддержал челлендж «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Осорио ответил на вызов, брошенный ему партнёром по «Зениту» Себастьяном Дриусси.
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Ларионов подхватил челлендж с туалетной бумагой. Видео

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Месси поддержал популярный челлендж с туалетной бумагой

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Футболист «Спартака» Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой

RT на русском18 марта в 05:40

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Малафеев поддержал спортивный челлендж с туалетной бумагой

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Евро-футбол.рувчера в 02:02

Гимнастка Селезнева поддержала челлендж с туалетной бумагой

РИА Новостивчера в 16:18
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество

Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса

Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
РИА Новости 09:15
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Вести.Ru 09:27
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой провели «древний обряд» изгнания коронавируса

Несколько дней назад Максим Галкин показал, как его 6-летние дети рассказывают о коронавирусе.
Passion.ru 06:48
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика сегодня вчера в 05:17
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Происшествия

В Воронежской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

Первые случаи заражения коронавирусом в Воронежской области были зарегистрированы в четверг, 19 марта.
РИА Новости 05:23
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Финансы

Официальный курс доллара на выходные составил чуть больше 78 рублей

Установленный Банком России вчера официальный курс доллара на 20 марта 2020 года составил 80 рублей и 16 копеек.
Московский Комсомолец 07:27
Происшествия

В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Известия вчера в 22:42
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Экономика

ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
News.ru 07:15
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Общество

В Якутии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса у лиц, контактировавших с первым заболевшим.
РБК 09:05
Общество

Шведское СМИ увидело в пандемии коронавируса третью мировую войну

Колумнист шведского издания Aftonbladet Вольфганг Ханссон назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной «против невидимого врага».
News.ru 08:47
Общество

Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья

Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
КМВ Новости 04:43
Общество

Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову

Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Известия 07:42
Общество

«20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма

Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.
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Игры

Появилась новая информация о ремастере COD: Modern Warfare 2

Сеул, 20 марта 2020, 15:49 — REGNUM Ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Call of Duty: Modern Warfare 2 получила в Южной Корее возрастной рейтинг.
REGNUM 08:49
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «ВИА Гра» впервые показала лицо сына

Малыш Мартин появился на свет в 2018 году. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не публиковала снимки ребенка в соцсетях.
Летидор 08:21
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.
ТАСС вчера в 05:52
Технологии

Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru 08:21
Происшествия

В Шереметьево поступило сообщение о «минировании» четырех самолетов

ТАСС 18 марта в 11:31
Общество

Депутат Мосгордумы объяснила сравнение советских квартир с помойками

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова объяснила, почему сравнила советские квартиры с помойками.
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Официально представлено новое поколение Kia Sorento

Среднеразмерный внедорожник Kia Sorento нового поколения представлен официально.
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Microsoft показала, как будет выглядеть новая Windows 10

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Microsoft рассекретила новое меню «Пуск» для Windows 10.
Live24 03:51
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